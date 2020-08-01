Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#Главное#ГОСТ01.08.2020 09:20

Специалисты компании ИСС разработали ГОСТ

Специалисты компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») создали межгосударственный стандарт. В Решетнёвской фирме разработан ГОСТ по обеспечению стойкости космического аппарата к воздействию техногенных факторов.

В документе описаны физические процессы формирования техногенных факторов и их влияние на элементы спутников, определён перечень оборудования, критичного к воздействию подобных факторов, а также представлены методы и средства для обеспечения стойкости. В России отсутствует нормативно-техническая документация в сфере обеспечения стойкости космического аппарата к воздействию техногенных факторов. Принятие ГОСТа, разработанного специалистами компании ИСС, существенно облегчит взаимодействие предприятий ракетно-космической отрасли.

Проект межгосударственного стандарта находится на заключительной стадии согласования. Предполагается, что окончательная редакция документа будет направлена заказчику, Центральному научно-исследовательскому институту машиностроения (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), в августе 2020 года.

MIL OSI