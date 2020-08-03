А. Карлин посетил Тальменский район Алтайского края

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Сенатор ознакомился с ходом работ на строительных объектах региона.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Алтайского края Александр Крлин, КарлинАлександр Богдановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Алтайского края находясь в рабочей поездке в регионе, посетил Тальменский район.

Сенатор проинспектировал ход строительства двух социально значимых объектов районного цента – поселка Тальменка: ясли-сада и школы. Перед районом стоит задача — создать для 2,5 тысяч проживающих в нем детей современные условия получения как дошкольного, так и общего среднего образования.

Александр Карлин посетил Тальменский район Алтайского края

На строительных площадках в рабочей дискуссии приняли участие депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Николай Бушков, заместитель главы района по оперативным вопросам Игорь Щербаков, заведующий отделом капитального строительства Николай Кондауров, начальник участка Олег Андреев. Речь шла об особенностях реализации программ, о соблюдении графика хода строительных работ.

Новое здание ясли-сада в Тальменке, строительство которого идет с конца прошлого года по нацпроекту «Демография», стоимостью 150 млн рублей, полностью снимет проблему очередности в детсады

Новое здание ясли-сада в Тальменке, строительство которого идет с конца прошлого года по нацпроекту «Демография», стоимостью 150 млн рублей, полностью снимет проблему очередности в детсады в райцентре для каждого ребенка от полутора лет. Рядом с ним в марте 2020 года начато строительство новой школы на 550 мест, которая заменит старую, уже аварийную школу №3. Она возводится в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», на средства в объеме почти полмиллиарда рублей из федерального и краевого бюджетов.

Как заметил Александр Карлин, «возможно, эти два образовательных учреждения в будущем объединятся в один образовательный комплекс в составе одного юридического лица».

Рассмотрены также вопросы, связанные со сроками строительства, качеством выполняемых работ, благоустройства прилегающей территории, и освоения запланированных на этот год средств. Завершение строительства школы запланировано на 2022 год. Строительство детского сада по графику должно завершиться уже в конце этого года.

Александр Карлин одобрил дальнейшие планы администрации по развитию микрорайона, где запланировано строительство ледовой арены.

Также сенатор осмотрел обновленное здание вокзала на станции Усть-Тальменская, которое является памятником архитектуры регионального значения, при этом отметил и современный уровень благоустройства прилегающей территории, и модернизацию пассажирских платформ.

Парламентарий дал высокую оценку всем положительным изменениям в облике райцентра, улучшении качества жизни населения. «Этому, подчеркнул он, — способствует участие района в работе в рамках реализации Национальных проектов и государственных программ».

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