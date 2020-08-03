Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела дистанционный личный прием жителей Ростовской области.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области в рамках региональной недели провела прием граждан в дистанционном формате.

Во взаимодействии с «Ассоциацией юристов России» будем оказывать необходимую юридическую помощь, в том числе, и по обращению в суд

Сенатору, в частности, сообщили о задержке зарплаты на Усть-Донецком судостроительно-судоремонтном заводе. Коллектив получит юридическую помощь для восстановления нарушенных прав.

Сенатор обратила внимание на необходимость привлечения к этой ситуации трудовой инспекции.

«Также во взаимодействии с «Ассоциацией юристов России» будем оказывать необходимую юридическую помощь, в том числе, и по обращению в суд», — отметила Ирина Рукавишникова.

Всего на июльском дистанционном приеме к парламентарию обратились 8 заявителей. Поднимались вопросы соблюдения трудового, пенсионного, жилищного законодательства, а также проблемы ЖКХ, деятельности службы судебных приставов.

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