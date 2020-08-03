Встреча с главой Объединённой авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день!

Юрий Борисович, мы поговорим, конечно, о развитии компании в целом, существует план финансового оздоровления, развития компании до 2035 года, да? Попрошу Вас рассказать о том, как этот план осуществляется и как идет финансовое оздоровление компании.

В периметр Объединенной авиастроительной компании входит шесть, по-моему, наших крупных, известных на весь мир компаний. Хотел от Вас услышать, как выстраивается работа по каждой из этих линий и, конечно, по новым продуктам, новым летательным аппаратам, новым самолетам.

Но просил бы начать с самолета, который мы планируем использовать для улучшения транспортной доступности в регионах Российской Федерации – по Ил-114–300. Пожалуйста.

Ю.Слюсарь: Владимир Владимирович, в первую очередь хотелось поблагодарить и отчитаться о выполнении решений, которые Вы приняли на совещании под Вашим руководством 13 мая. Вы помните, они касались гражданской составляющей и военной, носили антикризисный характер.

Мы оперативно с коллегами из Министерства обороны, из Министерства промышленности и торговли – огромное им спасибо – подготовили и утвердили решение, которое фактически вдвое увеличило загрузку наших военных предприятий и предусматривает опережающую поставку авиационной техники.

Мы получаем загрузку как финалисты по предприятиям, получает загрузку вся кооперация, а соответственно, Воздушно-космические силы получают современный высокосерийный комплекс.

Особенно я хотел отметить, что наш самый крупный завод в Комсомольске-на-Амуре благодаря этому решению фактически вдвое увеличил загрузку в текущем периоде, и теперь по 2028 год включительно мы имеем фактически полноценную загрузку этого завода.

Если взять еще во внимание планируемые контакты по линии военно-технического сотрудничества: Су-35, я неоднократно Вам докладывал, на наш взгляд, это лучший самолет. Конечно, продвижение его на внешний рынок сопряжено с большим количеством сложностей, наши коллеги-конкуренты в этом смысле зачастую используют, на наш взгляд, нечестную конкуренцию и помимо честной и конкурентной борьбы используют прямое давление – и политическое, и санкционное, и персонализированное. Но мы уверены, наша техника лучшая, особенно оценить это могут те страны, которые сейчас покупают технику. Конечно, наша авиационная техника, на наш взгляд, наиболее конкурентоспособна сейчас. И пример Комсомольского завода показывает, как, собственно, у нас в этой ситуации это решение [опережающей закупки авиационной техники] сказалось на загрузке наших военных заводов.

Что касается гражданской части. Вы давали поручение по использованию механизма государственных гарантий по поставке 59 самолетов «Сухой Суперджет». Авиакомпании-покупатели самолетов определены, включая «Аэрофлот», 22 [самолета для] компании.

Мы коллегам из «Аэрофлота» очень благодарны, потому что, конечно, понимаем, сейчас рынок авиационных перевозок практически вдвое снизился. Тем не менее они заказывают новые самолеты. Восемь самолетов забирают в этом году, 14 самолетов забирают в следующем году.

На наш взгляд, самолет «Сухой Суперджет», 100-местный самолет, в этот пандемический период как раз наиболее востребованный. Где вчера летали 200-местные самолеты, сейчас востребованы 100-местные самолеты. И он вполне вписывается в концепцию выполнения Вашего поручения по развитию регионального сообщения, минуя Москву, особенно в районах Дальнего Востока, Сибири.

Про новую стратегию. Я знаю, Виталий Геннадьевич [Савельев] Вам докладывал о новой стратегии «Аэрофлота», которая предусматривает выделение авиакомпании «Россия» в базовую компанию для эксплуатации наших отечественных самолетов. На наш взгляд, «Сухой Суперджет» как раз для развития бизнеса этой авиакомпании идеально ложится.

Что касается авиационных событий, хотел Вам отчитаться. За прошлый год у нас три авиационных комплекса поднялось в небо. Это в первую очередь самолет Ил-112В в Воронеже, наш легкий военно-транспортный самолет, который идет на смену всему «антоновскому семейству» самолетов Ан-26. Этих самолетов сейчас эксплуатируются сотни, самолеты сделаны еще в Советском Союзе. Конечно, самолет очень востребованный.

Для Воронежа – там, где делаем самолеты Ил-96 и делали раньше Ан-148, прекратили, к сожалению, в 2018 году эту программу, – для них, конечно, сейчас это и загрузка в том числе предприятий, потому что таких машин нужны сотни в ближайшие годы. Вот такой самолет в прошлом году поднялся. Мы с Министерством обороны сейчас запустили, уже подготовили решение и реализуем по запуску установочной партии, еще две машины делаем и будем подключать к испытаниям.

Вторая машина, которая поднялась, – Ту-22М3М. Это глубоко модернизированный самолет на базе Ту-22М3. Это старт, по большому счету, это аэродинамический облик, машина абсолютно новая, новый состав бортового оборудования, радиоэлектронный комплекс, бортовой комплекс оборудован, штанговая заправка. То есть это принципиально новая машина с расширенными боевыми возможностями под новейшее наше вооружение.

И третий самолет, который в прошлом году поднялся, авиационный комплекс, мы Вам показывали этот самолет – беспилотный «Охотник», ударный наш тяжелый беспилотник с беспрецедентными возможностями, имеющий наибольший боевой радиус действия, имеющий самую широкую номенклатуру вооружения, самый широкий состав оборудования. Машины подобного класса две страны только, США и Китай, проектируют и производят.

Мы от Министерства обороны получили задачу ускорить проведение опытно-конструкторских работ, максимально сдвинуть «влево» – так, чтобы поставки начать уже с 2024 года. Поэтому сейчас активно в этом вопросе с коллегами работаем.

В этом году у нас предстоят три премьеры. Ближайшая – это упомянутый Вами Ил-114. Самолет уже собран, самолет проходит наземную отработку, готовится к первому вылету. Я думаю, что в сентябре, по нашим планам, мы эту машину поднимем в Подмосковье, в Жуковском.

Параллельно с этим проходят стендовые отработки, наземные испытания, создается система послепродажного обслуживания, подготовка тренажерного комплекса для летного и инженерно-технического состава.

Машина крайне востребованная, машина очень нужна, как раз в труднодоступных регионах. Машина тоже меняет «антоновские машины», Ан-24, и иностранные Q400, канадские. Там 68 пассажиров. Турбовинтовая машина со скоростью 500 километров.

В.Путин: 500 километров в час?

Ю.Слюсарь: 500 километров в час. Она, собственно, всепогодная, садится на грунты, неприхотливая, для ее обслуживания не требуется большой состав наземного оборудования – здесь встроенная система технического обслуживания.

Мы планируем помимо гражданской версии сделать еще и версию для наших спецзаказчиков. Это тоже очень востребовано, потому что меняет как раз те самолеты, которые сейчас, «ильюшинские», старые, которые с теми комплексами, которые там располагаются.

Машины будем делать в Луховицах, где мы сейчас делаем МиГ-35, все семейство МиГов, просто в том же цехе параллельная линия, новейший цех окончательной сборки. До 12 машин в год мы, собственно, планируем там производить.

Вторая премьера тоже в ближайшее время ожидается. Я надеюсь, до конца августа в Таганроге взлетит у нас долгожданный глубоко модернизированный Ту-95. Машина не только на базе старого планера. Планер мы тоже переделали: мы усилили крыло, поменяли отдельные агрегаты планера.

Машина с новым комплексом вооружения, с новым бортовым комплексом электронного оборудования, с новыми доработанными двигателями, новыми винтами, и, собственно, боевые возможности машины ровно в два раза выросли после этой модернизации. После вылета продолжатся испытания, и, собственно, модернизация всего парка стратегических ракетоносцев дальних дальше пойдет по этому пути.

И крайнее событие у нас в этом году – это вылет МС-21 с нашим отечественным ПД-14. До конца года мы должны работу завершить. В Иркутске двигатели уже установлены на самолет, сейчас проходят необходимые отработки, и, собственно, новый самолет МС-21 с новейшим, сертифицированным двигателем ПД-14 поднимется.

В.Путин: Хорошо.

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