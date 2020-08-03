В городах России прошёл полумарафон «ЗаБег.РФ»

Source: Russia Ministry of Sport

2 августа в 85 городах нашей страны состоялось первое массовое спортивное мероприятие после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, – полумарафон «ЗаБег.РФ», который проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Ровно в 9 часов на дистанцию вышли более 70 000 любителей бега, которым было предложено пробежать несколько дистанций в зависимости от физической подготовки или непосредственно сам полумарафон – 21 км 100 метров.

Мероприятие было согласовано с Роспотребнадзором с необходимыми рекомендациями: масками, перчатками для участников, санитайзерами в фан-зоне и зоне старта, измерением температуры и обеспечением социальной дистанции. В 30 городах прошли массовые старты, а в 49 городах спортсмены соревновались в альтернативном режиме «онлайн», записывая свои показатели беговым трекером или программой мобильного телефона.

Несмотря на объективные трудности, связанные с вынужденными ограничениями, масштабы проекта впечатляют и могут позволить ему попасть в Книгу рекордов Гиннеса как полумарафон, объединивший самое большое количество городов одновременно.

Рекордсменами по количеству бегунов стали Москва и Санкт-Петербург, где на дистанцию вышли около 16000 и 9000 человек. Другие города и регионы России также отметились массовым участием.

Забег в столице посетил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин: «Я хочу верить, что Московский полумарафон, в котором сегодня принимают участие столько россиян, стал ещё более популярным, чтобы он вошёл в элиту соревнований, которые проводятся по всему миру. Потому что мы всегда проводим соревнования на самом высоком уровне, всегда рады гостям. Многие иностранные марафоны отменены, и мы показываем всему миру, как в очень жёстких условиях продолжать привычную жизнь, принимая, конечно, все меры безопасности. Спорт очень важен для укрепления иммунитета людей. Благодарю всех организаторов и, самое главное, наших людей, которые любят спорт и с пониманием отнеслись к подобного рода ограничениям. Сомнений не было, была уверенность, что мы можем провести это мероприятие, и мы это сделали. К сожалению, традиция, когда на Московский марафон приезжали иностранные гости, прервалась, но мы обязаны выполнять требования и заботиться о здоровье людей».

Победителями московского забега на дистанции 21,1 км стали чемпионка Европы 2015 года в помещении в беге на 3000 м Елена Коробкина и бронзовый призёр Универсиады 2015 года в беге на 5000 м Ринас Ахмадеев.

Елена Коробкина установила рекорд московского полумарафона среди женщин, финишировав с результатом 1 час 10 минут 29 секунд. Второй стала Ирина Сергеева (1:12.00), третьей – двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Татьяна Архипова (1:12.25). Ринас Ахмадеев преодолел дистанцию за 1 час 4 минуты 24 секунды. Второе место занял Искандер Ядгаров (1:04.37), третье – Николай Чавкин (1:04.40).

Полумарафон «ЗаБег.РФ» проводится ежегодно с 2017 года. В дебютном старте он охватил 10 городов России, а на следующий год – уже 15. Нынешний забег стал рекордным по вниманию со стороны спортсменов и охвату – были представлены все регионы страны.

Пресс-служба Минспорта России

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