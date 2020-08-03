В Минспорте России состоялся «Олимпийский завтрак» с участниками Олимпиады-80

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 3 августа, в день 40-летия со дня церемонии закрытия Игр XXII Олимпиады в Москве, в Министерстве спорта Российской Федерации состоялся торжественный «Олимпийский завтрак» с победителями и призёрами Игр-80. Мероприятие было организовано Минспортом России, Олимпийским комитетом России и Государственным музеем спорта.

Во встрече приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, президент ОКР Станислав Поздняков, почётный президент ОКР Виталий Смирнов, выдающиеся спортсмены, среди которых были Галина Горохова, Лариса Латынина, Татьяна Овечкина, Нелли Ферябникова, Владимир Кондра, Лидия Иванова, Алексей Немов и многие другие.

Мероприятие провёл спортивный журналист, комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

«Для меня большая честь быть сегодня вместе с вами, – обратился Олег Матыцин к участникам «Олимпийского завтрака». – Мы знаем, какую роль сыграла Олимпиада-80 в дальнейшем становлении спорта в нашей стране, были построены уникальные объекты, которые до сих пор являются одними из лучших в мире. Игры оставили огромное спортивное наследие. Важно передавать ваш бесценный опыт молодым людям, которые сегодня приходят в спорт. От всей спортивной семьи желаю вам крепкого здоровья. Мы гордимся вами!».

Президент ОКР и четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков признался участникам Игр-80: «В спорт я пришёл благодаря вам. В 80-м году мне было 7 лет, и страна тогда жила Олимпийскими играми, жила спортом».

«Благодарю вас за то, что вы сделали для всей страны, для развития спорта. Вы создали огромное наследие, которым пользуются многие поколения наших соотечественников. Спорт для нас, россиян, – это жизнь, стремление к успеху, во многом социальный лифт», – подчеркнул глава ОКР.

В завершение мероприятия состоялся премьерный показ документального фильма «Олимпиада-80. Вопреки невозможному» (производство «Матч ТВ»).

В Играх-80 приняли участие более пяти тысяч атлетов из 80 стран. Было разыграно 203 комплекта наград. Советские спортсмены завоевали 195 медалей, в том числе 80 золотых.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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