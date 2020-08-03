В Приморье прокуратура добилась погашения задолженности по выходным пособиям перед бывшими работниками сельскохозяйственного предприятия

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Артема Приморского края провела проверку соблюдения трудовых прав уволенных по сокращению штата работников федерального государственного унитарного предприятия, осуществляющего сельскохозяйственную деятельность.

Установлено, что в декабре 2018 г. в организации проведены организационно-штатные мероприятия, уволено 108 граждан. При увольнении они не получили выходное пособие в сумме более 5,6 млн рублей.

В связи с указанными обстоятельствами прокуратурой города принят комплекс мер прокурорского реагирования. Директору предприятия прокурором направлены представления и внесены предостережения, он неоднократно привлекался к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы и других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений), в интересах граждан в суд направлены заявления о выдаче судебных приказов, которые рассмотрены и удовлетворены.

После введения в отношении юридического лица процедуры банкротства арбитражный управляющий нарушил очередность погашения долгов, в связи с чем в адрес Центрального агентства арбитражных управляющих прокурор внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

В результате принятых мер задолженность перед бывшими работниками предприятия полностью погашена.

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