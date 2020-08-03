Генпрокуратура России поручила прокурору Пермского края провести проверку соблюдения жилищных прав граждан при расселении из аварийного жилья

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По факту появившихся в сети Интернет сведений о нарушении жилищных прав граждан при расселении из аварийного жилья в г. Кунгуре Пермского края Генеральной прокуратурой Российской Федерации поручено прокурору Пермского края провести проверку указанной информации и при наличии оснований принять меры реагирования.

Ситуация контролируется Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

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