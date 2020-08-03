Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное#Центр Хруничева#Ангара03.08.2020 11:43

Информационно-телеметрическая система для «Ангары-1.2»

В холдинге «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») создана информационно-телеметрическая система (ИТС) «Орбита IV АН 1.2» для новой ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2». Система обеспечит измерения и контроль параметров при отработке и эксплуатации ракеты.

Производимая специалистами компании «Научно-производственное объединение измерительной техники» (НПО ИТ, входит в холдинг РКС) «Орбита IV АН 1.2» — высокоинформативная телеметрическая система, обладающая гибкостью конфигурирования. Ее функциональные аналоги многократно использовались при отработке изделий ракетно-космической техники, что подтверждает ее высокую эксплуатационную надежность. Технические принципы, заложенные в системе, предусматривают большой потенциал для модернизации и увеличения информативности.

Начальник Конструкторского бюро—главный конструктор производства НПО ИТ Василий Кочемасов: «Система „Орбита“ разработана специально для легкого носителя „Ангара-1.2“. Это серьезная цифровая система, которая охватывает весь набор измерений на борту ракеты-носителя. Конфигурация аппаратуры каждой информационно-телеметрической системы „Орбита“ зависит от состава измерений для конкретной ступени».

По договору с филиалом ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Производственным объединением «Полет» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») НПО ИТ изготовит три комплекта «Орбиты» для трех ракет. Комплекты уже находятся в стадии производства.

Новейший российский космический ракетный комплекс «Ангара» включает в свой состав семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. Создание «Ангары» является задачей особой государственной важности. Его ввод в эксплуатацию позволит России запускать космические аппараты всех типов со своей территории и обеспечит нашей стране независимый гарантированный доступ в космос. Головным предприятием-разработчиком комплекса является ГКНПЦ имени Хруничева. Новый космический комплекс создается кооперацией российских промышленных предприятий и строительных организаций с применением исключительно отечественной элементной базы.

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