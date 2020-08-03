Source: Russia Federal Space

ИКИ РАН. Летные образцы научных приборов «Луна-25» поставлены в НПО Лавочкина – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#ИКИ РАН#Главное#Луна-25#Луна#НПО Лавочкина

03.08.2020 15:09

Летные образцы научных приборов «Луна-25» поставлены в НПО Лавочкина

В июле 2020 года летные образцы российских научных приборов поставлены из Института космических исследований в НПО Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Специалисты российской ракетно-космической отрасли начали их установку на борт космического аппарата «Луна-25».

Научная аппаратура первого лунного посадочного аппарата, созданного в России, включает девять приборов: восемь российских и один разработки Европейского космического агентства. Российские приборы предназначены для исследований состава, структуры и физико-механических свойств лунного полярного реголита, пылевой и плазменной экзосферы в окрестности южного полюса Луны. В ходе научных исследований должна быть получена оценка массовой доли воды в лунном грунте в точке посадки. В состав научной аппаратуры также входят телевизионная система, манипуляторный комплекс и прибор, обеспечивающий коммутацию питания и командно-телеметрический обмен научной полезной нагрузки со служебными системами аппарата. До настоящего времени полярную Луну не посещали космические аппараты при том, что именно Южный полюс нашего естественного спутника в будущем может стать районом строительства лунных станций.

Запуск «Луны-25» запланирован на октябрь 2021 года. Этот проект реализуется по заказу Российской академии наук в рамках Федеральной космической программы 2016–2025 гг. и финансируется Госкорпорацией «Роскосмос». Космический проект «Луна-25» открывает долгосрочную российскую лунную программу, которая предусматривает миссии по изучению Луны с орбиты и поверхности, забор и возврат лунного грунта на Землю, а также, в перспективе, — строительство посещаемой лунной базы и полномасштабное освоение нашего спутника.

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