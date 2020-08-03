Ю. Воробьев: Важно, чтобы молодежь унаследовала традиции, которые исторически сложились в предыдущих поколениях

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Сенатор направил видеоприветствие участникам V Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций».

Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области направил видеоприветствие участникам V Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций».

Открытие мероприятия состоялось в Образовательном центре «Корабелы Прионежья» Вологодской области.

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Фестиваль с каждым разом становится все масштабнее, расширяет этнокультурные границы и выходит на международный уровень.

В этом году в фестивале принимают участие более 2000 человек из 65 субъектов РФ, впервые участвуют представители из Франции и Австрии, а так же Армении, Беларуси, Донецкой Народной Республики.

В очном формате в фестивале участвуют 240 юных вологжан. Для финалистов фестиваля из других регионов и стран фестиваль пройдёт в дистанционном формате. Благодаря цифровой платформе «Наследники традиций» все желающие из любого уголка земного шара смогут оценить разнообразие истоков национальных культур, представленных в детских работах.

Юрий Воробьев обратился с видеоприветствием к гостям и участникам мероприятия. «Сегодня мы открываем уже пятый юбилейный фестиваль «Наследники традиций». К сожалению, нам нельзя встретиться, но мы всегда помним и хотим участвовать в этом замечательном детском фестивале. Для нас очень важно, чтобы молодежь унаследовала традиции, которые исторически сложились в предыдущих поколениях», — отметил он.

Сенатор пожелал участникам праздника успехов и выразил надежду, что фестиваль запомнится им новыми знакомствами, дружбой, а главное творческими успехами и яркими впечатлениями.

Приветствия в адрес V Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций» направили заместитель Министра просвещения РФ Денис Грибов и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. КувшинниковОлег АлександровичГубернатор Вологодской области

На торжественном открытии фестиваля прозвучали также поздравления от экипажа экспедиции «Вместе по Русскому Северу» Молодежного клуба Русского географического общества «Корабелы Прионежья» и воспитанников Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок» Республики Беларусь, представителей Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Ереване Республики Армения.

В рамках фестиваля дети и педагоги представят свои умения и навыки в шести номинациях: декоративно-прикладное творчество, фольклор, народный костюм, традиционное судостроение, а также впервые в краеведческой номинации «Топос. Краткий метр». Педагогические работники представят лучшие этнокультурные образовательные практики.

Оценивать конкурсантов фестиваля «Наследники традиций» будет компетентное жюри, в состав которого вошли известные деятели искусства, культуры, образования и представители общественности.

Помимо конкурсных мероприятий, которые пройдут в течение 3 и 4 августа, организаторы подготовили для всех обширную развлекательную и образовательную программу: мастер-классы, творческие мастерские, виртуальную выставку и презентацию работ детей.

Деловая программа фестиваля включает ряд мероприятий с участием сенаторов Российской Федерации, это Конференция для педагогических работников, Стратегическая сессия по развитию внутреннего туризма, а также «Круглый стол» по итогам экспедиции «Вместе по Русскому Северу»

Деловая программа фестиваля включает ряд мероприятий с участием сенаторов Российской Федерации, это Конференция для педагогических работников, Стратегическая сессия по развитию внутреннего туризма, а также «Круглый стол» по итогам экспедиции «Вместе по Русскому Северу».

Всероссийский детский фестиваль «Наследники традиций», направленный на выявление, развитие и поддержку молодых талантов в области народной культуры и искусства, организуется и проводится на территории Вологодской области пятый год. Организаторы фестиваля — Министерство просвещения Российской Федерации совместно с Правительством Вологодской области при поддержке Совета Федерации.

За четыре года в Фестивале приняло участие более 8000 участников из 76 субъектов Российской Федерации.

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