Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#История03.08.2020 16:32

25 лет со дня запуска космического аппарата «Интербол-1»

25 лет назад, 3 августа 1995 года, началась реализация международного научного проекта «Интербол». Именно в этот день состоялся запуск первого аппарата «Интербол-1», разработанного и изготовленного в НПО Лавочкина (сегодня входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Фактически спутник являлся модернизированной версией космического аппарата серии «Прогноз» (1972-1995 гг.), то есть при сохранении конструктивно-компоновочной схемы на аппаратах «Интербол» с целью повышения их ресурса был заменен ряд бортовых систем и проведены доработки по существенному снижению электромагнитных и электростатических помех.

Орбита спутника имела апогей 200 000 км, перигей — 500 км и наклонение — 63. Такие параметры орбиты оптимальны для исследований солнечного ветра, хвоста магнитосферы Земли и пограничного слоя магнитосферы нашей планеты. Главной целью проекта являлось исследование физики околоземного пространства и солнечно-земных связей. С помощью космических аппаратов «Интербол» мировая научная общественность хотела изучить физические механизмы, которые ответственны за передачу энергии солнечного ветра в магнитосферу, её накопление там и последующую диссипацию в хвосте, в ионосфере и верхней атмосфере.

С накоплением опыта в этой области космических исследований становилось ясно, что дальнейший прогресс в изучении связей между различными геофизическими явлениями, происходящими в магнитосфере, может быть достигнут только при использовании измерений со многих спутников. Осознание важности комплексного подхода к изучению вышеназванных проблем привело международное научное сообщество к созданию обширной программы исследований, пик которой пришелся на середину 90-х годов и которая по своему масштабу напоминает Международный геофизический год.

Одно из центральных мест в этой программе занял проект «Интербол». Ученые 20 стран непосредственно участвовали в научных экспериментах проекта «Интербол» и одновременно сам проект явился одним из ключевых элементов международной программы исследования солнечно-земных связей. Координация работ по этой программе проводилась под руководством Консультативной Группы Космических Исследований, состоявшей из представителей космических агентств России, США, Европы и Японии.

Кроме космических аппаратов «Интербол-1,-2», в систему исследований солнечно-земных связей вошли: японо-американский спутник (GEOTAIL), американский аппарат WIND, российско-украинские «КОРОНАС-И» и «КОРОНАС-Ф», европейско-американская солнечная обсерватория SOHO, американский спутник POLAR, а также отделяемые от аппаратов «Интербол-1,-2» субспутники Магион-4 и Магион-5 (Чешская Республика).

Первая пара — спутник «Интербол-1» и субспутник «Магион-4» — двигалась по вытянутой эллиптической орбите, пересекающей экваториальную область хвоста магнитосферы на расстояниях от Земли порядка нескольких десятков земных радиусов. Это позволило исследовать процесс взаимодействия плазмы солнечного ветра с внешней оболочкой магнитосферы и следить за развитием магнитных суббурь. Дистанция между ними изменялась в процессе полета от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч км, благодаря чему удалось изучать как волны и плазменные структуры небольшой протяженности, так и крупномасштабные явления.

Научная аппаратура, установленная на спутниках серии «Интербол», создавалась в рамках обширной научной кооперации и включала магнитометры, приборы для измерения плазменных волн и спектрометры заряженных частиц. В создании аппаратуры принимали участие научные институты ряда европейских стран, Канады и Кубы. Проект «Интербол» стал частью Международной исследовательской программы по солнечно-земной физике и занял достойное место в уникальном «созвездии» спутников, работающих в то время на орбите.

Научные исследования проводились как в сеансах связи в режиме непосредственной передачи информации, так и в автономном режиме. Научная аппаратура работала на всём витке орбиты, за исключением зоны радиационных поясов, в которых выключались приборы плазменного комплекса. Программа полёта космического аппарата «Интербол-1» была успешно выполнена с существенным превышением объёма поставленных задач.

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