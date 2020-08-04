Б. Жамсуев провел в Чите оперативное совещание по вопросам реконструкции здания Драматического театра

Source: Russia – Council of the Federation

Необходимо ускорить строительные работы, учитывая социальную и культурную значимость объекта для региона, отметил сенатор.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края провел в правительстве Забайкальского края оперативное совещание по вопросам реконструкции здания Драмтеатра в Чите.

Баир Жамсуев

В совещании приняли участие члены правительства региона, руководители региональных министерств культуры и министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта, директор драмтеатра и руководитель подрядной организации.

Необходимо ускорить строительные работы по реконструкции, учитывая социальную и культурную значимость объекта для региона

Сенатор напомнил, что финансирования реконструкции театра удалось добиться после обращения Председателя СФ в адрес Председателя Правительства РФ. Баир Жамсуев отметил, что необходимо ускорить строительные работы по реконструкции, учитывая социальную и культурную значимость объекта для региона.

По информации подрядной организации, в настоящее время строительно-монтажные работы выполняются в полном соответствии с графиком работ на 2020 год, с еженедельным контролем со стороны заказчика, минстроя и минкультуры края.

«Генподрядчик уже завершил ряд работ. В том числе, речь идет о демонтажных работах, строительстве пристройки, устройства колонн. Выполнен парапет здания, устройство внутреннего водостока, установлены новые окна, механическое оборудование основной сцены. В 2019 и 2020 годах на реконструкцию было направлено более 400 миллионов рублей. На 2021 и 2022 годы запланировано финансирование объекта в сумме свыше 700 миллионов. Сейчас мы прорабатываем вопрос с федеральными органами власти о переносе запланированных средств с 2022 года на 2021 год в размере 178, 4 миллиона рублей и 189,7 миллиона рублей соответственно на 2020 год, чтобы завершить реконструкцию драмтеатра в декабре 2021 года», — сообщила заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова.

Баир Жамсуев провел в правительстве Забайкальского края оперативное совещание по вопросам реконструкции здания Драмтеатра в Чите

По итогам совещания Баир Жамсуев дал поручения в недельный срок подготовить письма с аргументацией по перераспределению финансовых средств на реконструкцию с 2022 года на 2021 и 2020 годы в адрес федеральных органов власти.

Реконструкция здания Забайкальского краевого драматического театра рассчитана на 2019–2022 годы, общая стоимость реконструкции объекта составляет 1 миллиард 112 миллионов рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 миллиард 27,6 миллиона рублей, средства краевого бюджета – 84,7 миллиона рублей. Финансирование из федерального бюджета идет в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы.

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