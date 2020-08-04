Воронежские газовики при прокладке газопровода обнаружили останки и личные вещи солдат со времен Великой Отечественной войны

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

3 августа 2020, 17:00

Строительно-монтажная бригада филиала ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» при прокладке газопровода высокого давления в Коминтерновском районе обнаружила останки и личные вещи солдат Великой Отечественной войны. В первый же день работы, когда газовики начали копать траншею под укладку газовой трубы, ковш экскаватора вместе с землей извлек отдельные части оружия, обуви, противогаза, а также фрагменты человеческих останков времен ВОВ.

Согласно регламенту, работы были остановлены и о находке сообщили полиции и заказчику работ. В свою очередь заказчик вызвал представителей поискового отряда, которые и займутся дальнейшими раскопками с целью извлечением останков из земли. Работы будут продолжены после окончания раскопок.

Во время войны в Воронеже было разрушено 92% всех жилых зданий. Бои на территории города продолжались 212 суток. В 2008 году Воронежу было присвоено звание «Города воинской славы».

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