В Марий Эл за получение взятки осужден начальник участка строительной организации

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника строительно-монтажного участка ФГУП «Главное военно-строительное управление № 5». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие) в крупном размере).

В суде установлено, что злоумышленник в октябре 2017 года в ходе строительства и реконструкции объектов военной инфраструктуры за непроведение контроля качества и количества поставляемых материалов получил от представителя организации-поставщика взятку в размере 200 тыс. рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя – представителя военной прокуратуры Казанского гарнизона приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2,4 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI