В. Назаров принял участие в торжественном награждении участниц проекта «Женщины Сибири»

Source: Russia – Council of the Federation

Церемония состоялась в Таврическом районе Омской области.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Омской области Виктор Назаров НазаровВиктор Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Омской области и первый заместитель Главы Таврического муниципального района Игорь Баннов поздравили победительниц конкурса, проходившего в рамках проекта «Женщины Сибири» и вручили им награды.

Каждая участница проекта «Женщины Сибири» была отмечена дипломом, фирменной статуэткой проекта и памятным подарком.

Виктор Назаров принял участие в торжественном награждении участниц проекта «Женщины Сибири»

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Виктор Назаров принял участие в торжественном награждении участниц проекта «Женщины Сибири»

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Виктор Назаров принял участие в торжественном награждении участниц проекта «Женщины Сибири»

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Проект направлен на выявление и поддержку талантливых, трудолюбивых женщин, многодетных матерей, профессионалов своего дела, внёсших большой вклад в развитие экономики и социальное обустройство региона. За это время в нём приняли участие около семи тысяч представительниц прекрасного пола. В этом году конкурс проведен при поддержке Правительства Омской области в Омске и 22 муниципальных районах Омской области.

Задача этого проекта — показать, что женщины — это самое прекрасное, что есть на земле

Десять женщин из Таврического муниципального района стали победительницами муниципального этапа конкурса в следующих номинациях: «За активное участие в общественной жизни региона»; «Профессиональный успех»; «Женщина руководитель»; «Энергия и инициатива».

«Задача этого проекта — показать, что женщины — это самое прекрасное, что есть на земле. Поздравляю всех участниц с заслуженными наградами, желаю им дальнейшего развития, благополучия, мира и любви в семье. Помните, ни одно свершение не случилось бы без вклада наших дорогих женщин» — отметил Виктор Назаров.

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