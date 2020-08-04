В Ухте открылась фотовыставка, приуроченная к профессиональному празднику газовиков

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

3 августа 2020, 17:30

Сегодня в административном здании ООО «Газпром трансгаз Ухта» открылась персональная фотовыставка корреспондента Службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Ухта» Марины Сиваковой под названием «Человек труда».

Она приурочена к Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, который в этом году отмечается 6 сентября.

На выставке представлено 20 работ фотографа, посвященных представителям рабочих профессий ООО «Газпром трансгаз Ухта». В центре внимания — люди, которые ежедневно выполняют свои профессиональные обязанности для достижения общей цели большого предприятия — безаварийной транспортировки газа. Большая часть фотографий, представленных на выставке, была собрана автором в течение 2019 года.

«В любом процессе, в том числе и производственном, главное — это люди, поэтому на съемках в филиалах нашего предприятия я делаю акцент именно на лицах. Эта выставка не похожа на предыдущие, она монохромна. Черно-белый формат был выбран мной как художественный прием, чтобы ничего не отвлекало зрителя от человека, его индивидуального образа», — отметила Марина Сивакова.

С работами Марины Сиваковой можно ознакомиться до 9 сентября 2020 года в фойе первого этажа административного здания ООО «Газпром трансгаз Ухта» по адресу: наб. Газовиков, 10/1.

Посещение выставки ухтинцами и гостями города возможно по предварительной записи при условии формирования групп от 10 человек. Телефон для записи: (+7 8216) 77-35-04.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Ухта» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее поставки газа потребителям Северо-Запада России. Эксплуатируемая газотранспортная система проходит через территорию Северо-Запада Российской Федерации, от Бованенковского месторождения и самой северной в мире компрессорной станции «Байдарацкая» на полуострове Ямал — до центральных регионов России.

В границах производственной деятельности компании эксплуатируется 16 тысяч км магистральных газопроводов (МГ). В 2019 году объем транспортируемого предприятием газа составил более 187,1 млрд куб. м.

В структуре компании 24 филиала, в том числе 14 линейных производственных управлений МГ, 44 компрессорные станции, в составе которых работают 89 компрессорных цехов. Транспорт газа обеспечивают 442 газоперекачивающих агрегата общей установленной мощностью 6 396,6 МВт. Распределение газа потребителям осуществляется через 175 газораспределительные станции.

Коллектив предприятия насчитывает более 13 тыс. человек. Головной офис расположен в Ухте, Республика Коми.

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