Евгений Грабчак: «Количество технологических нарушений в генерации и электросетях в Приволжском федеральном округе стабильно снижается»

Source: Russia Ministry of Energy

Чебоксары, 4 августа. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак провел заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба) по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Приволжского федерального округа к прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов.

За первые шесть месяцев 2020 года в Приволжском федеральном округе аварийность в генерации снизилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в электрических сетях напряжением 110 кВ и выше – на 3%. Планы ремонтов по турбинам в первом полугодии выполнены на 88,3%, по котлоагрегатам – на 84,1%, по генераторам – на 84,5%, по трансформаторам – на 91,5% и по ЛЭП 110 кВ – на 119,3%.

«Сегодня Приволжский федеральный округ активно развивается, в регионе запускаются крупные промышленные и топливно-энергетические проекты. Для обеспечения возможности технологического присоединения новых потребителей реализуется проекты по вводу новых мощностей. Проводятся мероприятия и по повышению надежности энергоснабжения потребителей. И в генерации, и в электрических сетях количество технологических нарушений стабильно снижается», – рассказал Евгений Грабчак.

Он отметил, что 2019 год был благоприятным с точки зрения погодных условий и это существенно повлияло на снижение количества технологических нарушений. Чтобы поддержать хорошие показатели в 2020 году, необходимо обеспечить готовность персонала и техники к оперативному реагированию на удары стихии, особенно в период низких температур.

Заместитель Министра также поблагодарил коллег из региональных штабов по обеспечению безопасности электроснабжения за совместную работу в части электроснабжения медучреждений, которая способствовала устойчивости ситуации в условиях пандемии.

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