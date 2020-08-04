Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#FutureSkills Camp#WorldSkills04.08.2020 08:15

Компетенция «Инженерия космических систем» на FutureSkills Camp

В рамках движения мирового движения WorldSkills стартовала обучающая программа FutureSkills Camp по одной из перспективных компетенций — «Инженерия космических систем», созданная и реализуемая при поддержке Госкорпорации «Роскосмос».

Программа будет проходить с 3 по 10 августа 2020 года на базе национального специализированного центра компетенции в Политехническом колледже имени Н.Н. Годовикова. В течение курса менеджер компетенции Александр Макаров совместно с сертифицированными экспертами WorldSkills Russia будут проводить обучающие мероприятия: брифинги, мастер-классы, теоретические занятия, тренировки, а также проектирование орбитального движения спутника с помощью онлайн-симулятора.

В настоящее время интерес к компетенции «Инженерия космических систем» растет не только на территории России, но и среди других стран мира. На программу зарегистрированы участники и эксперты из Италии, Индии, Китая, Бразилии, Казахстана, Колумбии, Ирландии и Эквадора.

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Future Skills — это одна из приоритетных инициатив Движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», направленная на опережающую подготовку кадров. Спрос на «профессии будущего» растет с каждым годом, массовая подготовка кадров по этим направлениям — вызов для образования и промышленности уже в краткосрочной перспективе.

Future Skills Camp — очно-дистанционное обучение, которое позволит участникам со всего мира познакомиться с компетенцией и усовершенствовать свое профессиональное мастерство, впоследствии внедрить стандарт в свою систему обучения и национальные чемпионаты.

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