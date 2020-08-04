Минспорт России утвердил Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий в нашей стране в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19

Source: Russia Ministry of Sport

Министерство спорта Российской Федерации разработало и согласовало с Роспотребнадзором Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Регламент разработан для организаторов соревнований и направлен на обеспечение безопасных условий при организации и проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий, которые включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России, а также в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

В регламенте описываются основные меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при организации и проведении мероприятий.

Основным условием является заблаговременное получение разрешения субъекта Российской Федерации на проведение спортивного мероприятия.

Организатор мероприятий обязан обеспечить для участников и персонала измерение температуры, тестирование на COVID-19, условия для гигиенической обработки рук, контроль за использованием зрителями средств индивидуальной защиты.

В регламенте описываются правила размещения, питания и транспортировки участников, проведения церемоний открытия и закрытия соревнований, церемоний награждения.

В местах проведения должны работать комиссии по допуску участников, разработаны графики медицинского осмотра, прибытия и отбытия участников соревнований на объекты спорта или место проведения соревнований.

Продажа продуктов питания и воды разрешена только для произведённых и упакованных в заводских условиях.

Организатор мероприятия должен провести инструктаж с представителями команд о необходимости соблюдения участниками мероприятий всех требований. В случае выявление симптомов ОРВИ у участников мероприятия организатор должен обязательно уведомить главного врача мероприятия, обеспечить изоляцию лица с повышенной температурой, а также выявить возможный круг лиц, контактировавших с заболевшим.

Напомним, что 8 июля 2020 года в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки в тех или иных субъектах Российской Федерации Минспорт России рекомендовал возобновить проведение всероссийских и международных спортивных мероприятий на территории страны.

Пресс-служба Минспорта России

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