Минэнерго России выступило с предложениями по развитию проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 4 августа. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын принял участие в Экспертном совещании «Дорожно-транспортная инфраструктура как фактор, оказывающий влияние на качество жизни. Формирование предложений для актуализации национального проекта».

В совещании приняли участие сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор группы компаний ПАО «Камаз» Сергей Когогин, Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих, генеральный директор ПАО «ГТЛК» Михаил Полубояринов, мэр города Казани Ильсур Метшин, эксперты транспортной отрасли.

«Мировой автопром активно работает над новыми технологиями. Помимо автомобилей с бензиновыми двигателями развиваются электромобили, водородный транспорт и транспорт на природном газе. По оценкам экспертов, к 2040 в мире доля такого нового транспорта может составить до 50%. Необходимо готовиться к этому и в России. Это новый и серьезнейший вызов для проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Поэтому в дальнейшем предлагаем развивать проект БКАД с учетом задачи обеспечения дорог заправочной инфраструктурой для транспорта на новых видах топлива», – отметил в своем выступлении Антон Инюцын.

Справочно

В 23 субъектах Российской Федерации с выделением средств федерального бюджета реализуются мероприятия по опережающему развитию сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и расширению парка транспортных средств на природном газе. Ежегодно строится около 100 АГНКС с доведением количества транспортных средств на природном газе до 300 тыс. к 2024 году.

Разработана концепция развития заправочной инфраструктуры сжиженного природного газа как моторного топлива, которая предусматривает одновременное обеспечение КриоАЗС (СПГ-заправками) ключевых российских и международных транспортных коридоров.

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