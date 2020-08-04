Source: Russia Federal Space

#ЦПК04.08.2020 09:30

Начальник ЦПК посетил открывшийся музей выдающегося космонавта Валерия Быковского

В воскресенье, 2 августа 2020 года, в день рождения космонавта № 5, состоялось открытие музея Валерия Федоровича Быковского в г. Павловский Посад Московской области. В церемонии открытия приняли участие родные и близкие космонавта, Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Валентина Терешкова, начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

Год назад руководство Центра подготовки космонавтов и отряд космонавтов Роскосмоса поддержали инициативу родных Валерия Быковского по созданию музея. Было направлено письмо-ходатайство для получения президентского гранта. В настоящий момент музей, расположенный неподалеку от памятника Валерию Быковскому, открыт для посетителей и представляет экспозицию личных вещей и документов космонавта, его фотографий. Впоследствии здесь будут представлены архивные съемки Валерия Быковского.

Валерий Федорович Быковский родился в Павловском Посаде Московской области. С 1 по 6 класс учился в школе г. Тегеран (Иран), где жил с родителями. Затем продолжил обучение в мужской средней железнодорожной школе № 1 г. Москвы. В 1953 году окончил 6-ю военную авиационную школу первоначального обучения летчиков. В 1955 году окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков имени А.Ф. Мясникова. С сентября 1961 года по январь 1968 года Валерий Федорович — слушатель инженерного факультета ВВИА им. Н.Е. Жуковского, по окончании которого ему была присвоена квалификация «летчик-космонавт-инженер».

Яркая биография Валерия Быковского насыщена успешными экспедициями в космос. Он покорял космическое пространство с позывным «Ястреб» трижды. Первый полет совершил на корабле «Восток-5» одновременно с экспедицией Валентины Терешковой. С 1965 года по 1969 год Валерий Быковский возглавлял группу советских космонавтов, которая готовилась по программам экспедиции на Луну.

В ходе второго полета на корабле «Союз-22» Валерием Быковским была испытана и отработана многозональная фотокамера МКФ-6, изготовленная в ГДР. Третий полет космонавта проходил на корабле «Союз-31» по программе четвертой экспедиции посещения станции «Салют-6» вместе с Зигмундои Йеном. Посадка совершена на корабле «Союз-29». Суммарное время пребывания Валерия Федоровича в космосе составляет 20 суток.

Валерий Быковский представлял легендарную плеяду первопроходцев космоса наряду с Юрием Гагариным, Германом Титовым, Алексеем Леоновым и другими известными космонавтами первого отряда. Он внес неоценимый вклад в развитие мировой космонавтики и был ярким, волевым и сильным человеком.

27 марта 2019 года на 85-м году жизни дважды Героя Советского Союза Валерия Быковского не стало.

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