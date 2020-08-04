Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#Кондор-ФКА04.08.2020 10:10

На Восточный прибыл макет космического аппарата «Кондор-ФКА»

Специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») приняли и разместили в складе блоков Технического комплекса грузомакет и макет двигательной установки космического аппарата «Кондор-ФКА». Оборудование разработки НПО Машиностроение прибыло на космодром Восточный для проведения комплексных испытаний унифицированного технического комплекса и заправочно-нейтрализационной станции.

Испытания проводятся с целью проверки и подтверждения работоспособности агрегатов и систем унифицированного технического комплекса в процессе подготовки «Кондор — ФКА». Аналогичные работы на заправочно-нейтрализационной станции определят ее готовность к заправке компонентами ракетного топлива и сжатых газов двигательной установки. Накануне, специально для работы с космическим аппаратом «Кондор-ФКА» на унифицированном техническом комплексе были введены в эксплуатацию новые грузозахватные приспособления.

В задачи перспективного малого космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА» будут входить картографирование поверхности Земли, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. Он оснащен радиолокатором высокого разрешения с синтезированной апертурой, который позволит при любой погоде и в любое время суток получать высокодетальные изображения земной поверхности разрешением до 1 метра и обследовать земную поверхность в полосе до 120 километров в обзорном режиме.

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