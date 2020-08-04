О. Алексеев: Ситуация с обманутыми дольщиками в Саратовской области держится на постоянном контроле

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с мэром Саратова.

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе встретился с главой муниципального образования «Город Саратов» Михаилом Исаевым. Стороны обсудили подготовку общеобразовательных учреждений к новому учебному году с учетом сложной эпидемиологической ситуации, к отопительному сезону, ситуацию с обманутыми дольщиками.

В Саратовской области последние три года проходят постоянные встречи с обманутыми дольщиками, представителями профильных ведомств, застройщиками

По словам сенатора, в Саратовской области последние три года проходят постоянные встречи с обманутыми дольщиками, представителями профильных ведомств, застройщиками. За каждым домом были закреплены сенаторы, депутаты Государственной Думы и областного парламента, руководители министерств. Олег Алексеев курирует строительство ПК «Росток-95».

Олег Алексеев на стройплощадке встретился с представителями инициативной группы дольщиков и областного министерства строительства и жилищного хозяйства

На стройплощадке состоялась встреча сенатора с представителями инициативной группы дольщиков и областного министерства строительства и жилищного хозяйства. Осмотрели здание и прилегающую территорию, выяснили существующие на данный момент проблемы.

Олег Алексеев отметил, что готовность дома составляет 75 процентов. Решен вопрос с опорной стенкой и отводом воды, практически готова входная группа, выполнен первый этап работ по благоустройству прилегающей территории.

Олег Алексеев на стройплощадке встретился с представителями инициативной группы дольщиков и областного министерства строительства и жилищного хозяйства

«Ситуация с обманутыми дольщиками в Саратовской области держится на постоянном контроле. Семиэтажный дом на 107 квартир в поселке Жасминный в нескольких километрах от Саратова начали возводить в 2013 году. Конечно, люди уже устали ждать. Но сейчас найден инвестор, ведутся общестроительные работы, готовится смета для завершения строительства. Есть все основания полагать, что в октябре этого года люди наконец‑то смогут отпраздновать новоселье», — сказал Олег Алексеев.

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