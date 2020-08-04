О. Мельниченко: Необходимо развивать инструменты государственной поддержки индивидуального жилищного строительства

Source: Russia – Council of the Federation

Россияне ежегодно за счет собственных средств возводят 250–270 тысяч домов, это 40–45 процентов всего нового жилья, отметил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области отметил важность разработки и внедрения государственных мер поддержки индивидуального жилищного строительства.

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«Мы в Комитете СФ много внимания уделяем теме индивидуального жилищного строительства. Это актуальный вопрос. По экспертным оценкам в настоящее время россияне ежегодно за счет собственных средств возводят 250–270 тысяч домов. Это 40–45 процентов всего нового жилья», — сказал Олег Мельниченко

В сфере индивидуального жилищного строительства в настоящее время наиболее остро стоят вопросы обеспечения площадок, предназначенных для застройки индивидуальными домами, необходимой инженерной инфраструктурой

По словам сенатора, в сфере индивидуального жилищного строительства в настоящее время наиболее остро стоят вопросы обеспечения площадок, предназначенных для застройки индивидуальными домами, необходимой инженерной инфраструктурой и повышения доступности для граждан кредитов, предоставляемых на строительство домов.

«В настоящее время в Правительстве прорабатываются меры по поддержке индивидуального жилищного строительства. Одной из таких мер может стать поддержка внедрения типовых проектов в строительство индивидуальных жилых домов и развитие индустриального метода строительства индивидуального жилья. Типовые дома, отвечающие определенным стандартам и построенные в рамках комплексного освоения территории, станут более привлекательным и ликвидным активом для банков. Это должно повлечь за собой заинтересованность банков в предоставлении кредитов для строительства таких домов и снижение процентной ставки по кредитам», — сказал Олег Мельниченко.

Сенатор также отметил, что в период осенней сессии 2020 года Комитет СФ планирует провести «круглый стол» на тему «Перспективы развития индустриального метода строительства индивидуальных жилых домов», в рамках которого будут рассмотрены, в том числе, вопросы о качестве и стоимости индивидуальных жилых домов, построенных индустриальным методом.

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