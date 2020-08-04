Прокуратура Псковской области проводит проверку по сообщениям средств массовой информации о разливе нефтепродуктов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратурой Псковской области с привлечением специалистов организовано проведение проверки по сообщениям средств массовой информации о разливе топочного мазута в поселке Середка Псковского района.

При наличии оснований по результатам проведения проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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