С. Мамедов принял участие в торжественной церемонии открытия Музея Куйбышевской железной дороги после реконструкции

Source: Russia – Council of the Federation

История КЖД насчитывает более 150 лет и железнодорожникам нашего региона действительно есть чем гордиться, отметил сенатор.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области Сергей Мамедов МамедовСергей Валерьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области рамках работы в регионе принял участие в торжественной церемонии открытия Музея Куйбышевской железной дороги после реконструкции.

Старт работе обновлённого музея дали губернатор области Дмитрий Азаров АзаровДмитрий ИгоревичГубернатор Самарской области и начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов.

Сергей Мамедов рамках работы в регионе принял участие в торжественной церемонии открытия Музея Куйбышевской железной дороги после реконструкции

Участники мероприятия осмотрели экспозицию, которая рассказывает об истории железной дороги, её строительстве и развитии, а также об участии тружеников магистрали в Великой Отечественной войне.

Музей – это надежный хранитель исторической памяти и наследия прошедших эпох

«Музей – это надежный хранитель исторической памяти и наследия прошедших эпох. История Куйбышевской железной дороги насчитывает более 150 лет и железнодорожникам нашего региона действительно есть чем гордиться и что рассказать о своих достижениях», — отметил Сергей Мамедов.

Сергей Мамедов рамках работы в регионе принял участие в торжественной церемонии открытия Музея Куйбышевской железной дороги после реконструкции

Музей Куйбышевской железной дороги был основан в 1973 году благодаря бывшему главному инженеру А.И. Пестрово, который на протяжении многих лет собирал, изучал и бережно хранил документы, фотографии и ценные реликвии. На сегодняшний день в фонде музея хранится около 5 тысяч предметов.

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