Ю. Воробьев: Мы даем возможность каждому ребенку почувствовать себя капитаном

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с воспитанниками Молодежного клуба Русского географического общества «Корабелы Прионежья» — участниками водного этапа экспедиции «Вместе по Русскому Северу».

Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области встретился с воспитанниками Молодежного клуба Русского географического общества «Корабелы Прионежья» — участниками водного этапа экспедиции «Вместе по Русскому Северу», которая стартовала 28 июля.

Смотрите также

«Ребята, очень хочется услышать ваше мнение по поводу путешествия, что понравилось, какой научной работой вы занимались в экспедиции», — такими словами поприветствовал участников экспедиции Юрий Воробьев.

Юрий Воробьев встретился с воспитанниками Молодежного клуба Русского географического общества «Корабелы Прионежья» — участниками водного этапа экспедиции «Вместе по Русскому Северу»

1 из 7

Юрий Воробьев встретился с воспитанниками Молодежного клуба Русского географического общества «Корабелы Прионежья» — участниками водного этапа экспедиции «Вместе по Русскому Северу»

2 из 7

Юрий Воробьев встретился с воспитанниками Молодежного клуба Русского географического общества «Корабелы Прионежья» — участниками водного этапа экспедиции «Вместе по Русскому Северу»

3 из 7

Юрий Воробьев встретился с воспитанниками Молодежного клуба Русского географического общества «Корабелы Прионежья» — участниками водного этапа экспедиции «Вместе по Русскому Северу»

4 из 7

Юрий Воробьев встретился с воспитанниками Молодежного клуба Русского географического общества «Корабелы Прионежья» — участниками водного этапа экспедиции «Вместе по Русскому Северу»

5 из 7

Юрий Воробьев встретился с воспитанниками Молодежного клуба Русского географического общества «Корабелы Прионежья» — участниками водного этапа экспедиции «Вместе по Русскому Северу»

6 из 7

Юрий Воробьев встретился с воспитанниками Молодежного клуба Русского географического общества «Корабелы Прионежья» — участниками водного этапа экспедиции «Вместе по Русскому Северу»

7 из 7

На шхуне «Онежская жемчужина», построенной воспитанниками Молодежного клуба РГО «Корабелы Прионежья», ребятам предстоит пройти в этом году около тысячи километров. Они исследуют исторические водные пути, познакомятся с объектами природного и культурного наследия, проведут гидробиологические, ихтиологические, ландшафтные и этнографические исследования, организуют патриотические и экологические акции.

Рассказывая о походных впечатлениях одна из участниц экспедиции, Алина, расплакалась.

«Мне трудно сдержать слезы, когда я говорю о том, что очень люблю. Я люблю наше судно, нашу команду, красоту моей Родины. Я участвовала не в одной поездке. И каждая оставляет огромные впечатления. Я очень за это благодарна», — рассказала девочка.

По словам председателя Вологодского отделения ВОО «Русское географическое общество» Надежды Максутовой, главная задача проекта — популяризация Русского Севера, Вологодской области, Онежского озера, Волго-Балтийского и Северо-Двинского каналов.

«Ребята не просто проходят по намеченным маршрутам, они тестируют направления детского водного туризма. Мы выбираем такие стоянки, чтобы была возможность посетить интересные места. Задача — развитие туризма в нашем регионе», — рассказала Надежда Максутова.

Дети отправляются в экспедицию после обучения. Они изучают устройство судна, судовождение. Во‑вторых, ребят в путешествии сопровождают работники МЧС

«Это уже седьмая экспедиция. Меня спрашивают, не опасно ли это. Да, путешествие не простое. Но к нему идет тщательная подготовка. Во‑первых, дети отправляются в экспедицию после обучения. Они изучают устройство судна, судовождение. Во‑вторых, ребят в путешествии сопровождают работники МЧС. Делается все для безопасности», — подчеркнул Юрий Воробьев.

«В следующем году нашему клубу «Корабелы Прионежья» исполняется 10 лет. Было бы здорово собрать участников клуба, многие из которых стали уже взрослыми, и посмотреть, как экспедиции повлияли на их жизнь. Надо видеть глаза детей, когда на судне поднимаются паруса. Мы даем детям почувствовать себя капитанами, учим работать в команде, даем ощутить интерес исследовательской работы. Главное, это впечатления от путешествия под парусами, память о которых останется на всю жизнь», — отметил Юрий Воробьев.

Экспедиция «Вместе по Русскому Северу» — уникальный проект, который ежегодно реализуется Вологодским государственным университетом совместно с Образовательным центром — кадетской школой «Корабелы Прионежья», Арктическим спасательным учебно-научным центром «Вытегра» МЧС России, ВРО РГО при грантовой поддержке Русского географического общества и активном участии правительства Вологодской области, МЧС России по Вологодской области.

MIL OSI