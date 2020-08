Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Uroczystości inauguracji II kadencji Prezydenta RP

godz. 15.30 Uroczystość przyjęcia Zwierzchnictwa Prezydenta RP nad Siłami Zbrojnymi RP (plac Marszałka Józefa Piłsudskiego) Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP. Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Zgłoszenia zawierające: (imię, nazwisko, PESEL, nazwę redakcji, nr legitymacji prasowej, numer telefonu kontaktowego oraz nr rej. wozu transmisyjnego) przyjmuje rzecznik prasowy Dowództwa Garnizonu Warszawa pod adresem do 5 sierpnia br. do godz. 14.00. Wejście akredytowanych przedstawicieli mediów (za Grobem Nieznanego Żołnierza) w godz. 14.00-14.30. Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 11.00 (od strony ul. Wierzbowej). Szczegółowych informacji dotyczących udziału mediów w wydarzeniu udziela ppłk Tomasz Sewastynowicz, Dowództwo Garnizonu Warszawa, tel. 502 374 061.

Obsługa medialna powyższych uroczystości wyłącznie dla osób akredytowanych. Akredytacje przyjmowane są do 5 sierpnia (środa) do godz. 8.00 na stronie: https://www.prezydent.pl/dla-mediow/akredytacje-online/inauguracja.

Source: President of Poland in Polish