Антон Инюцын: «В этом году в рамках Энергоплатформы стран БРИКС мы планируем завершить работу над масштабным обзором энергетики наших стран»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 5 августа. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын в ходе онлайн-брифинга на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» ответил на вопросы журналистов об итогах прошедшего 27-28 июля в Москве заседания Комитета старших должностных лиц БРИКС по энергетике.

Заместитель Министра рассказал, что накануне председательства России в БРИКС была разработана концепция по развитию энергетического сотрудничества в 2020 году.

«В год председательства мы определили для себя три ключевых направления работы. Первое – это поддержка развития национальных энергетических систем стран БРИКС; второе – это технологии, то есть технологическое взаимодействие и содействие улучшению условий для притока инвестиций в энергетическую сферу; и третье – содействие стабильности энергетических рынков и повышению роли БРИКС в глобальном энергетическом диалоге», – сказал Антон Инюцын.

Он сообщил, что продолжается работа по формированию Дорожной карты энергетического сотрудничество до 2025 года, которая нацелена на повышение эффективности совместных усилий и получение результатов за счет комплексного подхода.

Большое значение имеет деятельность Платформы энергетических исследований БРИКС, отметил заместитель Министра. Платформа начала свою работу по инициативе России в 2019 году. Были определены 11 приоритетных направлений работы, среди которых энергетические обзоры, исследования в области технологий, газовая и угольная отрасли, цифровизация и возобновляемые источники энергии.

«Уже в этом году мы с партнерами по БРИКС ведем работу над первыми исследованиями в рамках Энергоплатформы. Планируем ко встрече министров завершить работу над масштабным обзором энергетики всех стран БРИКС. Это будет первый комплексный документ о текущем состоянии и планах развития энергетики наших стран. С практической точки зрения такая работа поможет определить зоны межбриксовского энергетического сотрудничества, а также выявить общие подходы к глобальной энергоповестке», – прокомментировал Антон Инюцын.

Отвечая на вопросы журналистов о влиянии пандемии коронавируса на энергетический сектор стран БРИКС, заместитель Министра отметил, что национальные энергетические системы стран пятерки продемонстрировали относительную устойчивость к кризисной ситуации.

«Благодаря своевременным действиям национальных правительств ситуация улучшается. Однако для полного восстановления потребуется время. Мы договорились с партнерами продолжить обсуждения и обмен информацией по этому вопросу, планируем подготовить конкретные предложения ко встрече министров», – сообщил Антон Инюцын.

Он добавил, что встречу глав энергетических ведомств стран БРИКС планируется провести в октябре в рамках Российской энергетической недели. Также предполагается, что представители стран БРИКС примут участие в ежегодном общем собрании участников Энергоплатформы, Международном фестивале энергосбережения #ВместеЯрче и молодежном энергетическом Саммите БРИКС, которые пройдут на полях министерской встречи.

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