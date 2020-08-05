Антон Инюцын: «Мы могли бы перенять лучшие практики и адаптировать ряд инструментов для контроля ключевых объектов строительства заправочной инфраструктуры компремированного природного газа»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 4 августа. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын в рамках совершенствования инструментов работы по внедрению принципов открытости посетил Центр управления регионом Московской области.

«Интеграционный сегмент Центра обеспечивает значительное повышение эффективности решения проблем жителей Московской области, а также формирует механизм проактивного мониторинга реализации мероприятий национальных проектов, убирает лишние звенья в работе», – отметил заместитель Министра.

В рамках презентации были продемонстрированы возможности Центра как комплекса поддержки при принятии управленческих решений на всех уровнях, а также возможности гибко и быстро решать поставленные задачи. Внедренные механизмы позволяют сократить время локализации и устранения инцидентов за счет сокращения лишних исполнительных шагов, а также экономить ресурсы, как людские, так и финансовые.

«Заслуживает внимания система работы с обращениями граждан. Технологии уже сейчас дают возможность эффективно выстраивать данную работу, выявлять наиболее актуальные вопросы, сегментировать проблемы и мониторить «красные зоны», а также сокращать повторные обращения граждан по одному инциденту», – прокомментировал Антон Инюцын.

В процессе презентации выяснилось, что как на региональном и на федеральном уровне ключевые вопросы в сфере энергетики, по которым в период ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией поступали обращения граждан, оказались практически идентичными.

Внедрение цифровых интеграционных систем, подобных тем, что работают в Центре, позволяет значительно улучить качество мониторинга ввода в эксплуатацию объектов строительства.

«Думаю, мы могли бы перенять лучшие практики и адаптировать ряд инструментов для контроля ключевых объектов строительства заправочной инфраструктуры компремированного природного газа. Это значительно расширит наши возможности по контролю реализации мероприятий в этой области. Внедрение подобных технологий позволит мониторить прохождение контрольных точек на основе фактических данных, которые подтверждены не «бумагой», а фото и видеоотчетами, что в свою очередь улучшит показатели по своевременности ввода объектов и повысит прозрачность принятия решений на местах», – рассказал Антон Инюцын.

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