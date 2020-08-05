В. Матвиенко рассказала о результатах реформы Совета Федерации. Интервью Председателя Совета Федерации РИА Новости

Source: Russia – Council of the Federation

Реформа 2000 года, когда глав регионов и Законодательных Собраний в Совете Федерации сменили «профессиональные» сенаторы, позволила обеспечить чистоту в реализации ключевого конституционного принципа — принципа разделения властей, заявила РИА Новости в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Президент РФ Владимир Путин подписал 5 августа 2000 года новый закон «О порядке формирования Совета Федерации ФС РФ». Документ вступил в силу 8 августа 2000 года. Ранее в верхнюю палату парламента входили главы регионов и председатели законодательных собраний субъектов РФ, на которых дополнительно возлагались обязанности сенатора. Теперь каждый субъект РФ в верхней палате представляют два человека: сенатор от исполнительной и сенатор от законодательной власти.

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«Принципиальный выбор: каким быть Совету Федерации, кто должен работать в нем — губернаторы и главы законодательных собраний или их представители — был сделан именно 20 лет назад. Думаю, что президент России Владимир Путин, внося — в первые же недели после своей инаугурации в мае 2000 года — в Государственную думу соответствующий закон, руководствовался чисто практическими соображениями», — сказала законодатель.

По словам В. Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга конечно, собирая в Совете Федерации «верхушку» региональной элиты, «мы повышали его представительность». Но все это имело значение только в дни заседаний, отметила спикер.

«Для губернатора, главы регионального законодательного органа, как бы они ни старались быть „полноценными“ сенаторами, тем не менее Совет Федерации не был основным местом работы и, следовательно, приложения всех их усилий. У них просто не было возможности вникать, например, в работу комитета, да и в существо рассматриваемых палатой законов. Свои региональные проблемы в любом случае были на первом плане», — сказала политик.

«Переформатирование» Совета Федерации «обеспечило чистоту в реализации ключевого конституционного принципа — принципа разделения властей»

Кроме того, «переформатирование» Совета Федерации «обеспечило чистоту в реализации ключевого конституционного принципа — принципа разделения властей», подчеркнула Матвиенко. «Одобрение губернаторами — представителями исполнительной власти — федеральных законов, строго говоря, выглядело юридическим нонсенсом», — пояснила парламентарий.

По ее словам, закон от 5 августа 2000 года обеспечил такой порядок формирования палаты, при котором представители регионов в Совете Федерации появились на постоянной основе.

«Я считаю, что „профессиональный“ сенатор выкладывается максимально именно в верхней палате парламента. Это не факультатив, не работа по совместительству — это отдельный вид политической деятельности, требующий специальных навыков. За прошедшие 20 лет мы убедились, насколько эффективно работает такая система во всех смыслах», — отметила спикер.

Более того, тот факт, что Совет Федерации стал признанной площадкой для продвижения людей, проявивших себя на федеральном уровне, — «еще одно доказательство правильности решения, принятого два десятилетия назад», заключила Валентина Матвиенко.

Источник: РИА Новости

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