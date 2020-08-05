В Москве перед судом предстанет гражданин Республики Таджикистан, обвиняемый в покушении на сбыт героина в особо крупном размере

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего гражданина Республики Таджикистан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый входил в преступную группу наркоторговцев. 6 декабря 2010 года злоумышленник намеревался сбыть наркотическое средство – героин, 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин, общей массой более 2,5 кг, однако довести свой умысел до конца не смог поскольку был задержан сотрудниками органов внутренних дел в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий. Наркотическое средство у него изъято.

Свою вину обвиняемый признал в полном объеме.

Уголовное дело будет направлено в Головинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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