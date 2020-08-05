В 2020 году по Программе газификации регионов ПАО «Газпром» в Тверской области начнется строительство трех межпоселковых газопроводов

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

5 августа 2020, 13:40

Подписан план-график синхронизации выполнения работ по газификации Тверской области в 2020 году. Документом предусмотрено начало строительства в текущем году трех новых межпоселковых газопроводов в Старицком, Калязинском и Жарковском районах.

Кроме того, в настоящее время в рамках Программы ведутся проектно-изыскательские работы по восьми объектам:

газопровод межпоселковый д. Троеручица — д. Зальцо — д. Кравотынь — д. Лежнево Осташковского городского округа;

газопровод межпоселковый д. Черничено — д. Новое — д. Васильевское — д. Лопатино — д. Воеводино — д. Кучково — д. Броды — д. Бутово — д. Нестерово Старицкого района;

газопровод межпоселковый д. Максимово — д. Дмитрово — д. Кузнецовка — д. Дарьино — д. Боярниково — д. Степино — д. Луковниково Старицкого района;

газопровод межпоселковый д. Ярославищи — д. Василёво — д. Поречье — с. Нерль Калязинского района;

газопровод межпоселковый от ГРС «Бежецк» до г. Красный Холм;

газопровод межпоселковый от г. Красный Холм до п. Молоково;

газопровод от КУ № 5 до п. г. т. Жарковский Жарковского района;

газопровод межпоселковый от п. Сонково до с.п. Пищалкино и д.Сергеевское Сонковского района Тверской области.

«При условии слаженной работы всех заинтересованных сторон и своевременной подготовки потребителей к приему газа, реализация этих проектов позволит газифицировать порядка 8535 домовладений и квартир, 87 котельных, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Природный газ получат ранее не газифицированные районные центры — Молоково, Жарки и Красный Холм» — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тверь» Виктор Варжин.

Справка

Проект реализуется в рамках Программы газификации регионов РФ, финансируемой ПАО «Газпром». Проектирование и строительство организовано ООО «Газпром межрегионгаз».

За время реализации Программы газификации регионов РФ в Тверской области построено 35 межпоселковых газопроводов, протяженностью 655 км и 498 км внутрипоселковых сетей в 17 районах области. Подключено к природному газу более 19 тысяч домовладений и квартир. На природный газ переведены 77 котельных и более 200 объектов коммунально-бытового сектора.

АО «Газпром газораспределение Тверь» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».

Последние новости по теме

MIL OSI