Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#ОКП#Набор 201805.08.2020 14:51

Кандидаты в космонавты завершили курс полетов в невесомости

На прошлой неделе кандидаты в космонавты набора 2018 года выполнили десятый полет с воспроизведением режимов кратковременной невесомости на борту самолета-лаборатории Ил-76 МДК. Это испытание стало завершающим в серии тренировочных полетов для группы общекосмической подготовки в этом году. В ходе итогового занятия в условиях невесомости будущие космонавты отработали действия по облачению в скафандры «Сокол-КВ2» и выполнению операторской деятельности.

Каждый участник полёта получил конкретную задачу, которую должен выполнить во время тренировки. Александр Горбунов, Константин Борисов, Сергей Микаев и Олег Платонов в ходе десятого испытания в невесомости закрепили ранее полученные навыки по надеванию спасательного скафандра «Сокол-КВ2», перемещению в нем по лабораторному отсеку и последующему снятию. В это время вторая половина группы — Кирилл Песков, Евгений Прокопьев, Алексей Зубрицкий и Александр Гребенкин — страховали и контролировали действия своих товарищей в процессе выполнения задания.

После завершения полуторачасовой тренировки с участием кандидатов Ил-76 МДК снова поднялся в небо. На этот раз с космонавтами Роскосмоса Александром Мисуркиным, Анной Кикиной, Андреем Федяевым и Сергеем Корсаковым на борту. Для летавших космонавтов и тех, которые работают в составе групп, тренировочные полеты проводятся 1-2 раза в квартал и направлены на поддержание и закрепление ранее полученных профессиональных навыков передвижения и координированных действий в условиях кратковременной невесомости внутри самолета.

«В среднем один режим кратковременной невесомости длится около 25 секунд. С каждым полетом осознаешь, что это достаточно большой отрезок времени и можно много успеть за этот срок. Некоторые наиболее подготовленные космонавты и инструкторы успевают надеть за это время скафандр, с чем порой бывает тяжело справиться на Земле на начальном этапе космической подготовки», — рассказал начальник отделения Центра подготовки космонавтов Сергей Харлашкин.

В ходе систематической подготовки в условиях невесомости космонавты-испытатели закрепляют навык безопасного ориентирования в пространстве и могут просчитать свои действия наперед. Перемещаясь от борта к борту, они грамотно оценивают усилия, с которыми нужно оттолкнуться от объекта, чтобы следовать заданной траектории и, «паря в невесомости», достигнуть конечной цели.

«За 4-5 минут, а именно столько суммарно длится период невесомости за время одного полета, — уточнил Сергей Харлашкин, — группа кандидатов в космонавты успешно закрепила практические навыки по надеванию скафандра и выполнению операторской деятельности».

Подводя итог курсу тренировок общей космической подготовки на борту самолета-лаборатории, Сергей Николаевич добавил, что ребята смогли извлечь максимум возможностей из пройденных испытаний и успешно отработали задачи, предусмотренные серией полетов для группы на 2020 год.

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