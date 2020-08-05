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#Протон-ПМ#НПО Энергомаш05.08.2020 08:40

Новая система управления ПАО «Протон-ПМ»

Годовое общее собрание акционеров компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») 30 июля 2020 года приняло решение досрочно прекратить полномочия управляющей организации — НПО Энергомаш. Функции единоличного исполнительного органа переданы директору предприятия.

На Совете директоров, который состоялся 31 июля, решено избрать на эту должность сроком на пять лет Дмитрия Валерьевича Щенятского, ранее занимавшего должность исполнительного директора. Изменения и унификация системы менеджмента направлены на повышение эффективности управления предприятиями интегрированной структуры и ответственности руководителей.

Состав совета директоров «Протон-ПМ», в соответствии с решениями собрания акционеров, остался прежним. В него вошли руководители НПО Энергомаш: генеральный директор Игорь Арбузов, заместитель генерального директора — руководитель дирекции программ ракетных двигателей Сергей Артюхов, заместитель генерального директора по экономике и финансам Иван Краснов, заместитель генерального директора по корпоративному управлению, правовым и имущественным вопросам Дмитрий Лядов, директор по производству Василий Марфин, заместитель генерального директора по организационному развитию Ольга Федонюк, а также директор «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский. Председателем Совета директоров избран Игорь Арбузов.

Руководителем ПАО «Протон-ПМ» вновь избран Дмитрий Щенятский

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