Н. Семисотов: Развитие турима сегодня невозможно без поддержки государства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с председателем Волгоградской городской Думы и региональным представителем Общенационального союза индустрии гостеприимства.

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области Николай Семисотов СемисотовНиколай Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области встретился с председателем Волгоградской городской Думы Владленом Колесниковым и региональным представителем Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Игорем Древгалем.

Участники встречи обсудили перспективы развития туризма, защиту прав потребителей в данной сфере, меры выхода отрасли из кризиса.

По мнению Николая Семисотова, в связи с сегодняшней ситуацией развитие сферы туризма невозможно представить без поддержки со стороны государства. Но для этого на местах надо провести предварительную работу.

«Первоочередные вопросы – сколько необходимо средств и кому из участников рынка туризма они попадут в первую очередь, по каким критериям. Не зная предварительную цену вопроса, мы не можем формировать бюджет по компенсациям на следующий год. Такая строка будет появляться. Но необходимо на региональном уровне иметь хотя бы предварительную оценку. Уже с ней мы будем обращаться на федеральный уровень», – пояснил сенатор.

В связи с пандемией отрасль остановилась. 95 процентов потребителей с огромным пониманием отнеслись к этой ситуации и согласились на пролонгацию приобретенных ранее путевок и туров

«В связи с пандемией отрасль остановилась. 95 процентов потребителей с огромным пониманием отнеслись к этой ситуации и согласились на пролонгацию приобретенных ранее путевок и туров. Но есть и те, кто обращался в суды, в Роспотребнадзор. В итоге последствия негативно сказываются на всех участниках процесса», – сказал Игорь Древгаль.

«Волгоградская область имеет большой потенциал для развития разных направлений: природные парки, реки, возможность проработки активных видов отдыха. Не стоит забывать и о глобальных туристических проектах, которые имеют перспективы развития – это озеро Эльтон и остров Сарпинский. Инициативы местного и регионального уровня мы готовы принимать в работу и при поддержке сенаторов доносить в вышестоящие уровни власти», – отметил Владлен Колесников.

«Современный туризм – это не только турагентства и операторы, это рабочие места, транспорт, гостиницы – инфраструктура в целом. Поэтому тема животрепещущая и решение требует тщательно проработки. Будем сотрудничать с экспертами в сфере туризма на региональном уровне, в дальнейшем прорабатывая меры поддержки и иные вопросы с Федеральным агентством по туризму и в Совете Федерации», – заключил Николай Семисотов.

MIL OSI