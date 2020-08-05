После вмешательства Западно-Сибирской транспортной прокуратуры погашена задолженность по лесоавиационным работам в размере 1,8 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Красноярская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства при организации авиационных работ по охране лесов от пожаров.

Установлено, что автономное учреждение Республики Тыва «Туруханское специализированное лесохозяйственное учреждение» на основании заключенного договора привлекло к реализации комплекса авиационных работ авиапредприятие «Авиакомпания «Тува Авиа».

Выполненные в установленные сроки работы автономным учреждением Республики Тыва не оплачены. Размер задолженности перед авиапредприятием составил 1,8 млн рублей.

Транспортный прокурор внес руководителю автономного учреждения представление об устранении нарушений закона.

По результатам его рассмотрения задолженность перед авиапредприятием погашена в полном объеме, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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