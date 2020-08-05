После вмешательств прокуратуры семье из Ямало-Ненецкого автономного округа предоставлено новое жилье взамен аварийного

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

На личный прием к заместителю Генерального прокурора Российской Федерации Игорю Ткачеву обратилась жительница г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросу нарушения жилищных прав.

Установлено, что семья заявительницы, состоящая из 9 человек, проживала в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащем расселению.

Несмотря на постановку семьи в установленном порядке на учет в качестве нуждающейся в предоставлении жилого помещения на условиях договора социального найма, благоустроенное жилье длительное время не представлялось.

В целях восстановления жилищных прав граждан прокуратура г. Новый Уренгой внесла представление главе города. По результатам его рассмотрения принято решение о предоставлении семье трех квартир, расположенных на одной лестничной площадке, общей площадью 135 кв. м, отвечающих санитарным и строительным нормам.

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