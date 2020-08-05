Source: Russia Federal Space

#ИСС#ИСС Решетнева#Главное05.08.2020 10:42

Реконструкция «Антенного поля» ИСС

В компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») начата реконструкция объекта по управлению российскими космическими аппаратами научного и социально-экономического назначения.

Строительные работы, развернутые на объекте «Антенное поле», позволят компании ИСС более чем вдвое увеличить количество технических средств управления спутниками связи, а также приёма и обработки информации дистанционного зондирования Земли. В ходе реконструкции предстоит возвести комплекс из 13 пилонов под антенны наземных станций и новый технический корпус для размещения аппаратуры с рабочими местами обслуживающего персонала.

Модернизация «Антенного поля» проводится в соответствии с программой «Реконструкция и техническое перевооружение наземной инфраструктуры средств управления космическими аппаратами связи, приёма и обработки информации дистанционного зондирования Земли в ИСС, утверждённой Госкорпорацией «Роскосмос».

В настоящее время проводятся подготовительные работы по установке двух постов антенных станций, одна из которых предназначена для приёма данных со спутников наблюдения поверхности Земли, вторая — для приёма и обработки сигналов международной системы поиска и спасания КОСПАС-SARSAT. Также идёт отсыпка площадки, прилегающей к существующему «Антенному полю». Она увеличит территорию объекта почти в три раза.

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