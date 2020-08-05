Совет Федерации пригласил представителей «Норильского никеля» для обеспечения исполнения решения СФ о мониторинге ситуации по ликвидации последствий аварии в Норильске

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках парламентского контроля сенаторы проверят эффективность мер по уничтожению загрязнения и бюджетной обеспеченности компенсаций нанесенного экологического вреда, сказал сенатор.

Совет Федерации пригласил представителей компании «Норильский никель» для ознакомления с состоянием окружающей среды и ходом ликвидации последствий аварии в г. Норильске.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области провел совещание «О реализации мер, принятых в целях ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в результате аварии в г. Норильске и восстановления нарушенного состояния окружающей среды».

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В мероприятии участвовали старший вице-президент по устойчивому развитию ПАО «ГМК «Норильский никель» Андрей Бугров, вице-президент по федеральным и региональным программам «Норильского никеля» Андрей Грачев, руководитель проектов департамента общественных связей «Норильского никеля» Занда Буслова.

Геннадий Орденов сообщил, что ему поручено возглавить межкомитетскую временную рабочую группу по мониторингу мер по обеспечению предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

«Авария, к сожалению, по своему масштабу вряд ли с чем‑то сравнится. Этой проблеме уделено особое внимание на 487 заседании СФ, внесены корректировки в закон «О недрах». Перед нашим Комитетом СФ поставлена задача обеспечить парламентский контроль по двум основным направлениям – проверить, насколько эффективно идет работа по ликвидации последствий аварии и насколько корректно выстроена бюджетная обеспеченность компенсаций нанесенного экологического вреда», — сказал он.

«Важно, чтобы выплаты компенсаций в бюджет были произведены предельно быстро, чтобы эти деньги были бюджетно «окрашены» и действительно были израсходованы по назначению. И главное – чтобы проблема была решена оперативно и качественно», — указал парламентарий.

Мы бы хотели обсудить проблему в целом, «дорожную карту», как идет текущая работа по ликвидации аварии, что делается для финансовой компенсации нанесенного вреда и на какой стадии находится процесс выплат

Геннадий Орденов отметил, что Арктика — это особо чувствительная экосистема. «Мы бы хотели обсудить проблему в целом, «дорожную карту», как идет текущая работа по ликвидации аварии, что делается для финансовой компенсации нанесенного вреда и на какой стадии находится процесс выплат».

Представители «Норникеля» проинформировали о текущей ситуации с ликвидацией последствий аварии. Представлена информация по состоянию на 28 июля 2020 года, согласно которой, в частности, к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов привлечено 373 человек и 153 единицы техники. Организованы регулярные осмотры с воздуха водных объектов Норило-Пясинской водной системы совместно с сотрудниками Росприроднадзора для выявления случаев проникновения нефтепродуктов в водные объекты. Собрано 34 тысячи кубических метров топливно-водяной смеси, в места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 188 502 тонн загрязненного поверхностного грунта, обработано сорбентом 246 км береговой линии, 335 120 км загрязненной территории. С целью оценки эффективности восстановительных работ разрабатывается программа мониторинга за качеством поверхностных вод и состоянием почв. В течение 2021 и 2022 годов запланировано проведение научно-исследовательских работ по изучению состояния кормовой базы, а также выпуск мальков, рыб разных пород.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Геннадий Орденов

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Геннадий Орденов

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В ходе совещания поднимались вопросы социального обеспечения норильчан, защиты интересов коренных народов Севера.

Геннадий Орденов отметил, что «Норникелю» следует существенно расширить природоохранную службу компании. Он подчеркнул, что Совет Федерации будет продолжать мониторинг реализации мер, принятых в целях ликвидации последствий аварии. Планируется поездка сенаторов в Норильск для ознакомления с ситуацией на месте.

Принято решение о еженедельном информировании компанией «Норильский никель» Комитета СФ о ходе реализации мер, принятых в целях ликвидации последствий аварии. В соответствии с протокольным поручением СФ первый доклад по итогам проводимого Комитетом мониторинга планируется представить руководству СФ до 1 октября 2020 года.

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