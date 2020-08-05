Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 5 августа. – Под сопредседательством заместителя Министра энергетики Российской Федерации Павла Сорокина и заместителя Министра нефти и природного газа Республики Индия Б.Н. Редди состоялось 23-е заседание Российско-Индийской Рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики и энергоэффективности.

В ходе заседания стороны подвели итоги текущего состояния российско-индийского сотрудничества в области энергетики, обсудили актуальные вопросы взаимодействия в нефтегазовой, электроэнергетической отраслях, в сферах нефтепереработки и нефтехимии, возобновляемых источников энергии, а также энергоэффективности. В частности, речь шла о разработке и освоении нефтегазовых месторождений в Росси и Индии, перспективных технологиях в нефтегазовом секторе обеих стран, поставках углеводородов по Северному морскому пути.

«Российско-индийское сотрудничество в сфере энергетики традиционно носит стратегический характер. Мы настроены на дальнейшую интенсификацию энергетического диалога», – отметил Павел Сорокин.

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