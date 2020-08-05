Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#РКС#ДЗЗ05.08.2020 17:30

Спутник «Канопус-В» запечатлел последствия взрыва в порту г. Бейрут

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» запечатлел последствия взрыва в порту г. Бейрут (Ливан). Мощный взрыв произошёл 4 августа 2020 года в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС. На представленных снимках хорошо виден характер разрушений на набережной рядом с местом взрыва: целый ряд строений был снесен ударной волной. На фото также указан эпицентр взрыва.

По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2700 т конфискованной таможенными службами аммиачной селитры.

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В составе орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли Роскосмоса работает космический комплекс «Канопус-В», предназначенный для получения панхроматических и многозональных изображений поверхности Земли в интересах обеспечения подразделений Госкорпорации «Роскосмос», МЧС России, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России, Российской академии наук, а также других ведомств и коммерческих потребителей оперативной информацией.

Головной организацией-разработчиком космических аппаратов «Канопус-В» является Корпорация ВНИИЭМ. Оператор космической системы — Научный центр оперативного мониторинга Земли «Российские космические системы». Управление полетом космических аппаратов осуществляет Центр управления полётами ЦНИИмаш.

Целевое использование космического комплекса «Канопус-В» осуществляется в соответствии с заявками потребителей на получение информации дистанционного зондирования Земли. Прием, обработка и распространение спутниковой информации выполняется центрами Роскосмоса и Росгидромета. Информация, получаемая со спутника, востребована российскими и зарубежными потребителями и используется для решения практических задач.

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