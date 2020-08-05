Т. Гигель: Внимание к экологическим вопросам формирует у активистов молодежного движения и у рядовых жителей чувство ответственности за облик региона

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретилась с активистами молодежного движения Республики Алтай.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, представитель от законодательного органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай встретилась активистами молодежного общественного движения во главе с Романом Гордеевым. Разговор коснулся формирования чувства ответственности за экологическую чистоту горной республики.

Сенатор отметила высокую значимость проведения молодыми активистами экологических акций. На ее взгляд, очень важно, что ребята все больше внимания уделяют таким мероприятиям, как очистка территорий от мусора.

Особое внимание она обратила на проведенные акции, в ходе которых ребята убрали мусор с «Тропы здоровья» на горе Тугая, ставшей природным символом столицы республики, по очистке берегов реки Майма, дворовых территорий.

Татьяна Гигель считает, что проведенные акции будут способствовать росту экологической активности как внутри молодежного движения, так и всех горожан. Не случайно молодые активисты республики вошли в первую тройку рейтинга Всероссийской общественной организации «Зеленый патруль».

Проведенные акции будут способствовать росту экологической активности как внутри молодежного движения, так и всех горожан

«Этому способствует проявляемая молодежью любовь к родному краю, желание сохранить уникальность нашего региона. Все вместе взятое позволяет надеяться, что и дальше наши молодые активисты будут держаться на передовых позициях», — подчеркнула парламентарий.

Татьяна Гигель призвала ребят и в будущем всячески способствовать тому, чтобы их сверстники как в городе, так и в районах республики приобщались к экологическим акциям, в том числе таким важным, как «Живи лес», которые направлены на увеличение лесных посадок молодых деревьев и проводятся уже не один год.

Парламентарий выражает мнение, что посадив весной 200 деревьев на площади 0.2 гектара в урочище Еланда, молодые волонтеры способствовали возрождению наших лесных богатств. «Важно, что инициатива городских ребят поддержана в районах. По примеру горожан чойские активисты очистили от мусора стадион «Олимп». А ребята из Онгудайского района присоединились к акции по очистке родников, прибрежных парковых зон, где любят отдыхать сельчане и гости республики».

Татьяна Гигель поддержала намерение активистов провести акцию по очистке красивейшего в регионе перевала Чике-Таман, намеченную на 15 августа. По мнению сенатора, такого рода мероприятия не только позволяют всерьез задуматься его участникам над тем, как очистить нашу землю от мусора, но и помогают уберечь признанный туристический центр от экологической катастрофы.

«Повышенное внимание к экологическим вопросам позволяет формировать не только у активистов молодежного движения, но и рядовых жителей чувство ответственности за облик родной республики, а также желание изменить его к лучшему. Любой населенный пункт – это искусственно созданная человеком среда, в которой только от местных жителей зависят чистота и порядок», — отметила законодатель.

Сенатор сообщила участникам встречи, что сегодня под патронажем Совета Федерации в стране набирает силу экологический проект «Эколята — молодые защитники природы». Как показывает накопленный опыт, он позволяет уже с юного возраста заниматься экологическим просвещением подрастающего поколения, поскольку направлен на воспитание в детях чувства ответственности за экологическую чистоту нашей Родины.

Татьяна Гигель также познакомила участников встречи с новшествами в экологическом законодательстве страны и проводящейся работой в области дальнейшего его совершенствования.

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