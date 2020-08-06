А. Башкин: Сельхозпроизводителей нужно внести в перечень юрлиц, заключение договоров с которыми дает право на получение высшего образования за счет бюджета

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор внес соответствующий законопроект о поправках к закону об образовании.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области внес законопроект «О внесении изменений в статьи 71.1 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

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Сенатор пояснил, что документ подготовлен в целях расширения перечня юридических лиц, заключение договоров о целевом обучении с которыми дает гражданину право на прием на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты.

Документ подготовлен в целях расширения перечня юридических лиц, заключение договоров о целевом обучении с которыми дает гражданину право на прием на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований

В этот перечень предлагается включить организации, признанные сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Также предусматривается внесение в нормативные правовые акты РФ изменений, направленных на предоставление обучающимся по образовательным программам высшего образования права получения на бесплатной основе дополнительной квалификации, в том числе путем освоения образовательных программ профессионального обучения.

Александр Башкин отметил, что одним из основных направлений государственной аграрной политики является государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Сенатор подчеркнул, что реализация права на прием на целевое обучение по образовательным программам высшего образования посредством заключения договора с организациями, признанными сельскохозяйственными производителями, будет способствовать притоку высококвалифицированных кадров в сферу сельского хозяйства. Также предлагаемое изменение позволит таким обучающимся на бесплатной основе получить дополнительную квалификацию посредством прохождения профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.

Александр Башкин отметил, что в интернете идет дискуссия о том, что обучение по целевому набору якобы имеет коррупционную составляющую: чиновники пытаются устраивать на бесплатную учебу своих детей. «Мы говорим о том, чтобы дать возможность получать бесплатное дополнительное образование представителям сельхозпроизводителей. Если чиновники будут обучать своих детей сельскохозяйственным наукам и потом они будут работать в этой сфере, не вижу в этом ничего плохого», — сказал он.

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