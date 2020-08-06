А. Майоров: Правительство выделит дополнительно 838 миллионов рублей на поддержку региональных операторов, оплату услуг по вывозу мусора в девяти регионах

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор напомнил, что реализация закона об отходах производства и потребления находится на особом контроле Комитета СФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия сообщил, что на заседании Правительства РФ принято решение выделить дополнительно 838 миллионов рублей на поддержку региональных операторов, оплату услуг по вывозу мусора в девяти регионах

Сенатор напомнил, что реализация закона об отходах производства и потребления находится на особом контроле Комитета СФ.

Смотрите также

Алексей Майоров отметил, что распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ на реализацию в 2020 году мероприятий по обеспечению деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твёрдыми коммунальными отходами позволит не допустить финансовую несостоятельность региональных операторов, повысит эффективность и качество коммунальной услуги по вывозу мусора. Речь идет о достижении целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».

Речь идет о достижении целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»

Перечень получателей иных межбюджетных трансфертов на оказание коммунальной услуги населению по обращению с ТКО дополнен девятью субъектами РФ. Это республики Алтай, Калмыкия, Карелия и Крым, Волгоградская, Иркутская, Саратовская, Тверская и Ульяновская области.

«Таким образом, предоставленные Правительством РФ меры финансовой поддержки региональным операторам, позволят обеспечить стабильную работу региональных операторов и обеспечат 100-процентный охват регионов страны этой необходимой мерой государственной поддержки», — подчеркнул Алексей Майоров.

«Комитет СФ продолжит работу по мониторингу реализации законодательства об отходах производства и потребления в период осенней сессии 2020 года», — добавил парламентарий.

MIL OSI