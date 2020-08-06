Встреча с главой института развития «ДОМ.РФ» Виталием Мутко

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Виталий Леонтьевич, полгода уже работаете [в ДОМ.РФ]. Каковы результаты? Какова ситуация? Как Вы ее оцениваете? И какие перспективы?

В.Мутко Мутко Виталий Леонтьевичгенеральный директор АО «ДОМ.РФ» : Владимир Владимирович, полгода действительно уже прошли. ДОМ.РФ – это институт развития, один из основных институтов развития жилищной сферы. Главная задача у нас – это содействовать реализации жилищной политики страны.

Основные параметры Вы обозначили и в 2018 году в Указе, сейчас уточненные задачи, которые поставлены в жилищной сфере. Поэтому, конечно, самое главное направление связано прежде всего с доступностью жилья через доступность ипотечного продукта как основного драйвера строительства жилья, выпуском облигаций ипотечных. В прошлом году, по Вашему поручению, в группе мы уже создали банк [банк ДОМ.РФ], он теперь строительный банк, занялся очень активно реформой жилищной отрасли. И мы занимаемся проектным финансированием.

Также мы занимаемся вовлечением земель в оборот. И, самое главное, федеральные земли, которые неэффективно используются, вовлечь в оборот, с большим потенциалом строительным. Мы имеем информационную систему, потенциал очень серьезный аналитический.

Конечно, последние три месяца вся наша работа была нацелена на реализацию тех мер по поддержке строительной отрасли, той антикризисной программы, которую, по Вашему поручению, реализовывало Правительство. Я хотел бы доложить, что, конечно, я считаю, что эти меры очень востребованные.

Прежде всего, Вы знаете, в марте и апреле после того, как с учетом пандемии, были объявлены нерабочие дни, эти ограничения, и апрель, и май были тяжелыми для строительной отрасли. Она рыночная, как Вы знаете, 90 процентов строится за счет ресурсов граждан. И, естественно, спрос упал, где-то на 30 процентов доходило в некоторых случаях. Естественно, стройка где-то остановилась. В рамках тех мер, по Вашему поручению, ДОМ.РФ как оператор, мы очень оперативно развернули инфраструктуру.

Во-первых, это – субсидирование ипотек под 6,5 [процента]. Мы увидели очень большой заинтересованный спрос на этот продукт. В общем-то, мы как операторы собрали все заявки из банков – более 57 банков по этой программе нам подали заявки где-то на один триллион рублей. Уже до 400 тысяч заявок подано гражданами, на 80 тысяч уже выплачено. То есть этот спрос удержала эта мера очень сильно, очень эффективно. Мы ее применяли, как Вы помните, в 2014–2015 годах, она хорошо сработала.

Второе. Еще мы являемся операторами всех других ипотечных программ. Это, как Вы знаете, дальневосточная ипотека под два процента, это выплаты по 450 тысяч семьям, и плюс еще семейная ипотека. Все в комплексе, Владимир Владимирович, сегодня, на наш взгляд, дало очень серьезный эффект. Сейчас мы видим, что спрос восстановился, уже по июню ипотечное кредитование, запросы на 29 процентов увеличились. С учетом всех этих мер поддержки мы исходим из того, что где-то к концу года мы выйдем, может быть, уже на прежний практически уровень: 1 миллион 200–300 тысяч ипотечных кредитов.

В.Путин: По сравнению с прошлым годом?

В.Мутко: По сравнению с прошлым годом.

Что касается строительной отрасли. Здесь другая мера по Вашему поручению, которую наш ДОМ.РФ развернул. Это кредитование застройщиков, субсидирование процентных ставок, но с условием, когда они сохраняют и сроки ввода, и сохраняют персонал, не увольняют людей. Сюда Правительство направило 12 миллиардов. Мы вместе с Министерством строительства эту программу очень оперативно развернули.

Поэтому в целом я исхожу из того, что, имея в своей структуре информационную систему, которую мы создали, мы видим всех застройщиков страны: все три тысячи застройщиков, все дома, которые строятся сегодня, два миллиона квартир и 9,5 тысяч домов. Мы видим, еженедельно обновляется информация, что в целом эти меры поддержали отрасль очень эффективно. И эта работа, я надеюсь, поможет нам уже заложить будущие проекты. Это антикризисная повестка.

Но, безусловно, Вы сейчас обозначили большую повестку до 2030 года. Нам практически нужно построить до миллиарда квадратных метров жилья, это 70 процентов жилого фонда обновить. Здесь мы видим очень серьезную свою роль.

Прежде всего, это, конечно, доступность сегодня ипотечного кредитования через выпуск облигаций. Я там привел некоторые цифры. Этот ипотечный продукт, он молодой, 20 лет ему, но облигации как способ привлечения, высвобождения денег банков, как способ привлечения инвестиций, четыре года назад, по Вашему поручению, мы начали его разрабатывать, – сегодня ДОМ.РФ эмитировал по 500 миллиардов рублей облигаций. Но потенциал очень высокий. Мы исходим из того, что если до 2024 года нам нужно около 20 триллионов денег в стройке (15 триллионов дадут банки по кредитованию), то второй источник привлечения инвестиций – через облигации.

В.Путин: Здесь нужно быть очень аккуратными, конечно. Это нужно контролировать.

В.Мутко: Центральный банк очень серьезно контролирует. Мы регуляторику практически сделали. Сейчас их и в залоговый, и в ломбардный список берут. Где-то начинаем торговать и среди инвесторов. Сейчас Правительство ставит перед нами задачу выйти на инфраструктурные облигации. Это такая тема, в которой задействованы должны быть и субъекты Российской Федерации. Это такой большой вопрос.

В.Путин: В прошлом году компания работала с хорошей прибылью – свыше 20 миллиардов, по-моему. А как в целом сейчас финансовое состояние?

В.Мутко: Владимир Владимирович, в целом, конечно, в кризис нам удалось сохранить полностью финансовую устойчивость. Это оценивают и наши внешние агентства, которые рейтинги выставляют нам, и, конечно, наши инвесторы. В целом мы смогли устойчивость сохранить. Высокий уровень сегодня кредитной нашей устойчивости. Мы на сегодняшний день выполним все обязательства.

В этом году мы заплатим уже большие, серьезные 15 миллиардов дивидендов государству. Это, в общем-то, рост очень существенный. Мы закончили год с прибылью 20 миллиардов, а в этом году, сейчас по полугодию, у нас будет прибыль 13 миллиардов.

Мы зарабатываем: в основном это, конечно, облигации, это очень долгий путь, это где-то только в 2024 году, в 2021-м первые результаты будут. Естественно, это как агент государства по вовлечению федеральных земель, неэффективно использованных, в оборот. Это вопросы, связанные с банком, который начинает сегодня очень активно работать на проектном финансировании. По Вашему поручению, когда мы уполномоченный банк создали, как раз в это время в прошлом году мы перешли на новую модель финансирования – проектное финансирование. И сегодня надо сказать, что она себя полностью оправдала, и из 99 миллионов [квадратных метров], которые сегодня в стройке, уже 36 миллионов квадратных метров строится по проектному финансированию. То есть это уже где-то около 1200 договоров и уже где-то 1,5 триллиона рублей – это проектное финансирование.

И вся эта стройка 36 миллионов в этот кризис, она практически ни на день не останавливалась. Это было фиксированное спокойное финансирование. И уже 500 проектов открыли счета. И наш ДОМ.РФ сегодня, банк, который в структуре ДОМ.РФ, мы третьи где-то по проектному финансированию, мы уже открыли на 600 миллиардов рублей, на 12 миллионов квадратных метров.

Если мы дальше будем последовательно докапитализировать банк, мы хотели бы занять до 20 процентов рынка здесь. Но мы не только занимаемся проектным финансированием, мы обучаем, стандарты, открываем личные кабинеты, дистанционную работу, открытие эскроу-счетов в удаленном формате. Это работа сейчас.

И надо отметить Центральный банк, его мягкую денежную кредитную политику. Сегодня, если взять в целом, мы с Вами ставили задачу в нацпроекте – 8,7 в среднем в этом году должна быть ипотечная ставка, думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5 в целом с учетом льготных ипотек, и уже рыночные где-то 8,4. Где-то 90 процентов на первичный рынок, конечно, льготная ипотека идет, очень серьезно поддерживает.

Третий серьезный блок – это вовлечение земель в оборот, потому что антикризисные меры есть, но нужна системная большая работа по закладке нового жилья. Мы разработали стандарт по их освоению. Нам не просто жилье нужно построить, нам нужно – как Вы все время говорите – среду построить, чтобы это было комфортное жилье, доступное, с хорошей рекреацией.

Должны быть стандарты комплексного освоения. Мы здесь разработали такой стандарт. И сейчас вместе с Министерством строительства пытаемся его внедрять последовательно. И сейчас те земли, которые неэффективно используются, мы вместе с Росимуществом изымаем, разрабатываем их и, конечно, возвращаем в рынок.

Развиваем жилищно-строительные кооперативы. Где-то 117 земельных участков, 117 жилищных кооперативов мы отдали. Это на 30–40 процентов дешевле людям и землю мы бесплатно отдаем. Тоже такой вид бизнеса.

Развиваем арендное жилье. Вы нам давали поручение несколько лет назад. У нас уже 13 арендных домов, и это очень перспективное направление. Сегодня десять процентов жилого фонда сдается в аренду гражданам. Мы хотим, конечно, в этом плане организовать эту всю работу, создать платформу специальную.

Есть еще ряд задач, которые нам ставятся по комплексному освоению территорий. Сейчас такой большой комплекс задач по жилью. Конечно, надо заниматься серьезно агломерациями, где сосредоточено жилищное строительство, вовлечением в оборот застроенных территорий. Мы тоже эту работу сейчас по поручению Правительства делаем. Поэтому в целом рассчитываю, что мы очень неплохо закончим год, показатели будут не хуже предыдущего.

В.Путин: Хорошо.

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