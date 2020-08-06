В г. Санкт-Петербурге по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконном лишении наследника единственной квартиры

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Выборгского района г. Санкт-Петербурга провела проверку по обращению дочери 73-летнего уроженца г. Ленинграда о незаконном лишении ее отца прав на единственное жилье.

В ходе прокурорской проверки установлено, что на основании поддельного решения районного суда право собственности на квартиру площадью около 70 кв.м., расположенную на улице Хошимина в г. Санкт-Петербурге, неправомерно зарегистрировано за третьим лицом, которое не имело на то законных оснований.

В результате указанных действий наследник по закону и его дочь утратили право наследования квартиры, кадастровая стоимость которой превышает 5 млн рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы, где возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой.

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