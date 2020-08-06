В Дагестане в результате вмешательства прокуратуры потребителям произведен перерасчет необоснованно начисленной платы за коммунальные услуги на сумму более 24,9 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратурой города Махачкалы проведена проверка исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Установлено, что с января 2018 года по ноябрь 2019 года открытым акционерным обществом «Махачкалатеплоэнерго» в нарушение требований законодательства с применением повышающего коэффициента произведены начисления за поставленные коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению на лицевые счета более 31,4 тыс. потребителей, проживающих в 628 многоквартирных домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета.

В результате необоснованного начисления платы за поставленные услуги за указанный период потребителями произведена переплата на сумму более 24,9 млн рублей.

В целях устранения нарушений закона прокуратура внесла генеральному директору общества представление.

По результатам его рассмотрения потребителям произведен перерасчет в виде авансов в счет будущих платежей или погашения текущей задолженности. Также внесены корректировки в базу данных организации.

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