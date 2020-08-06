В Марий Эл вынесен приговор по уголовному делу о даче взятки в крупном размере

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

В суде установлено, что сотрудник коммерческой фирмы, занимавшейся ремонтом дорог, договорился с начальником отдела экономической безопасности и правового обеспечения акционерного общества «Марий Эл Дорстрой» о передаче ему вознаграждения в размере 1 млн рублей за отказ организации от участия в электронном аукционе на право заключения государственного контракта на ремонт и содержание дороги «Морки – Уньжинский».

В июне 2019 года после передачи части взятки в размере 150 тыс. рублей мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Марий Эл.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил осужденному наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10 млн рублей. Суд также лишил его права занимать руководящие, а также связанные с организационно-распорядительными и финансово-хозяйственными функциями должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 5 лет.

Денежные средства в сумме 150 тыс. рублей конфискованы и обращены в доход государства. Арест на имущество взяткодателя общей стоимостью 1,3 млн рублей оставлен в силе.

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